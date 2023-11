Entre Nós: segunda temporada do podcast começa falando de nutrição inteligente

O podcast ‘Entre Nós’ está de volta com sua segunda temporada e traz como destaque a importância da nutrição inteligente para manter o bem-estar do corpo e da mente. No episódio 01, a apresentadora Dayane Baía conversa com a nutricionista Marina Duarte, que traz informações valiosas sobre como uma dieta equilibrada e bem planejada pode melhorar a qualidade de vida.

“Aqui conversamos sobre alimentação, atividades físicas, espiritualidade e reflexões para o nosso dia a dia. A nutrição, o que comemos, desempenha um papel fundamental não apenas na nossa saúde física, mas também mental. O conceito de nutrição inteligente destaca a importância de uma dieta equilibrada e bem planejada para promover um bem-estar geral”, adianta Dayane.

No podcast ‘Entre Nós’, a nutricionista Marina Duarte fala sobre a importância de uma alimentação pensada individualmente para se alcançar os objetivos de cada paciente. “A gente vai se adequando a vida do paciente. Por isso, o atendimento é individualizado. A gente conversa com o paciente sobre os pilares como sono e treino. Quando se avalia esses pilares da vida, com a nutrição inteligente o paciente volta a ter aquela qualidade na rotina, contou a nutricionista.

Durante a conversa, Marina também destaca como a nutrição adequada é fundamental para se obter sucesso em diversos aspectos: "As pessoas não querem só estética, mas também dormir bem, acordar bem, ter disposição para enfrentar o dia. As pessoas estão mais atentas aos cuidados e querem ficar em dia com a saúde".

O ‘Entre Nós’ é um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz. Nesse sentido, a nutrição é um tema fundamental, uma vez que uma alimentação adequada é a base para uma vida saudável.

O podcast está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.