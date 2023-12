Entre Nós aborda equilíbrio saudável e estética em novo episódio

No segundo episódio da segunda temporada do podcast ‘Entre Nós’, o assunto em destaque é o equilíbrio saudável entre a vida pessoal e a carreira, além do mundo da estética paraense. A apresentadora Dayane Baía conversa com a médica cirurgiã plástica Alessandra Barros, que traz informações valiosas sobre a organização para a divisão do lado profissional e o cuidado pessoal.



Para a apresentadora Dayane Baía, o bate papo foi uma forma descontraída de conhecer e aprender um pouco mais sobre a organização do dia a dia e sobre o bem estar pessoal: “o público vai gostar também da parte que ela fala sobre as redes sociais, o quanto que os filtros, as edições de imagem acabam criando uma distorção da imagem, do que que as pessoas procuram se espelhar”.



Durante a entrevista, a Dra Alessandra Barros pontuou a importância de se ter um olhar atento e voltado para valorização, principalmente quando se leva em questão o trabalho realizado com a aparência. “Eu acredito muito em valores pessoais, e essa busca pela estética te leva para algumas armadilhas. A questão do ego, do orgulho e da vaidade precisam ser controlados”.

No ‘Entre Nós’, os ouvintes podem esperar por conteúdos inspiradores e esclarecedores sobre diversos temas, desde saúde e bem-estar até finanças e carreira. Os convidados são especialistas em suas áreas e trazem informações valiosas para quem busca aprimorar seus conhecimentos e habilidades. Além disso, o clima descontraído e amigável das conversas garante uma experiência agradável e enriquecedora para todos os ouvintes.

Não deixe de conferir o ‘Entre Nós’ e descobrir novos caminhos para uma vida mais plena e feliz. O podcast está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.