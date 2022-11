Entenda como uma formação humana e cristã contribui para o desenvolvimento de cidadãos

A tecnologia vem ocupando espaços cada vez maiores e tem se tornado um elo entre estudantes, professores e famílias. Diante desse cenário, é fundamental formar os alunos para a cooperação. Uma forma de colocar isso em prática é por meio da formação humana e cristã, que pode ser adotada na vida escolar.

Independentemente da religião, os valores cristãos são essenciais para a existência de uma sociedade mais justa e igualitária. Por esse motivo, é importante investir em uma formação onde crianças e adolescentes vivenciem uma realidade baseada no amor e no respeito.

Nossas características humanas são pautadas de acordo com o ambiente em que vivemos. Por isso a importância de uma educação baseada em um ensino pautado no ensinamento de determinados valores como bondade, empatia, generosidade, entre outros.

Buscar uma escola que seja referência no assunto é fundamental para garantir que seu filho seja preparado não apenas pedagogicamente, mas com os valores de dignidade e cidadania. O Colégio Marista é uma instituição que tem como prioridade educar os alunos de forma completa, onde são trabalhadas todas as áreas necessárias para uma boa formação escolar e, também, para a vida.

"Nós, que seguimos os passos de São Marcelino Champagnat, acreditamos muito em uma formação em conjunto, uma formação que trabalha a dimensão Cristã, mas também a dimensão humana. Isso se torna importante porque queremos contribuir para que os jovens, os adolescentes possam, em um futuro próximo, serem verdadeiramente bons cidadãos, bons cristãos dentro da sociedade", destaca o assessor de missão do Colégio Marista, Irmão Carlos Filho.

Ao longo do processo de formação humana e Cristã, o Colégio Marista atua por meio de ações e projetos institucionais e da unidade, onde são trabalhados valores humanos e Cristãos, baseados em fundamentos que realmente tenham sentido e a sua importância na fé e em valores humanos. Além disso, são realizadas ações interdisciplinares, com outros educadores.

"São várias atividades onde a gente coloca em prática toda a aprendizagem e a parte teórica, em diversos momentos, no decorrer do ano. Hoje a gente vive tempos desafiadores, mas acreditamos muito no caminho que nós poderemos tomar juntos", complementa o assessor de missão.

O Colégio Marista tem a finalidade de formar cidadãos mais empáticos e conscientes, assim como auxiliar no desenvolvimento de valores como igualdade, tolerância e respeito. Vem conferir todas as vantagens que uma escola cristã e humanizada tem a oferecer para a formação de seu filho!