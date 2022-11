Entenda como ser um empreendedor de sucesso

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que, em 2021, o empreendedorismo alcançou uma marca histórica no Brasil. De acordo com a instituição, mais de 3,9 milhões de empreendedores se formalizaram em busca de obter uma fonte de renda ou para realizar o sonho de serem donos do próprio negócio.

Para Wilson Ricardo Cardoso, coordenador do curso de administração do Centro Universitário Fibra, o Brasil é um país empreendedor. Isso se deve, em grande parte, pela necessidade, principalmente após a pandemia de covid-19.

“E quem se destaca são aqueles que empreendem por oportunidade em determinados nichos de mercados não explorados”, explica.

Segundo o coordenador do curso de administração da Fibra, Wilson Ricardo Cardoso, é preciso adotar estratégias para ter sucesso no empreendedorismo (Arquivo pessoal)

De acordo com o Wilson Ricardo, obter crescimento financeiro é a principal vantagem de empreender. Porém, antes de fazer essa escolha, é necessário analisar diversas questões importantes.

“Em primeiro lugar, verificar qual nicho de mercado será explorado, ou seja, pescar onde tem peixe. Segundo, fazer um plano de negócio para saber qual os riscos e vantagens do negócio. Sempre inovar para crescer e se diferenciar da concorrência”, orienta o coordenador.

Premiação

O curso de administração da Fibra recebeu do Conselho Regional de Administração do Pará o prêmio de melhor curso de administração do estado. E no início do mês de novembro, Belém foi sede de Fórum Internacional de Administração e o Centro Universitário Fibra participou do evento.

“A Fibra participou com apresentação de trabalhos acadêmicos, sendo esse escolhido como o melhor trabalho do evento, além da participação de professores e alunos do curso”, revela Wilson Ricardo.

A Fibra tem em sua matriz curricular o empreendedorismo, tendo como exemplo exitoso a Feira do Empreendedor, onde os alunos são desafiados a apresentarem produtos ou serviços, que atendam à necessidade do mundo real, além de gerar negócio. Clique aqui e saiba mais sobre a instituição de ensino.