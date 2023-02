Sicoob Coimppa realiza importantes projetos sociais no Pará

Com um impacto positivo no desenvolvimento social, os projetos sociais são essenciais para minimizar aspectos que prejudicam grande parcela da população. Diante desse cenário, o Sicoob Coimppa realiza diversas ações com o objetivo de fortalecer o princípio cooperativista e entregar resultados que realmente fazem a diferença na vida das pessoas.

De acordo com Tayana Sizo, analista sênior do Sicoob, a instituição realiza projetos culturais e ações de educação ambiental e financeira, por meio do Instituto Sicoob.

Tayana Sizo atua como analista sênior do Sicoob Coimppa. Ela destaca como funcionam os projetos sociais da cooperativa de crédito. (Arquivo pessoal)

“Além do cuidado com as finanças dos nossos cooperados, também mostramos ao nosso quadro social que a instituição financeira, de que ele faz parte e também é dono, se envolve realmente com a comunidade e se compromete com a transformação social. Cooperar transforma a vida das pessoas”, explica Tayana.

Confira, a seguir, os projetos sociais do Sicoob Coimppa:

- Concurso cultural: fomenta o ensino sobre cooperativismo em escolas do ensino fundamental da rede pública, privada e cooperativas educacionais, promovendo a construção de conhecimentos e práticas de cooperação, com base em valores e princípios cooperativistas;

- Contação de história: por meio do Programa Coleção Financinhas, a instituição realiza educação financeira para crianças;

- Dia C: é um movimento de todas as cooperativas do Brasil, que tem o objetivo de executar a responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas por meio de ações voluntárias. Destaca o voluntariado cooperativo e executa atividades educativas, filantrópicas, de saúde, lazer, sempre com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável;

- Coop Férias: o programa é alusivo ao período de férias escolares e visa agregar e somar conteúdos à programação das instituições parceiras, com métodos divertidos, lúdicos, dinâmicos e interativos destinados às crianças que participarem dos eventos de colônias de férias.

Internas do Centro de Reeducação Feminino também participam dos projetos sociais do Sicoob (Arquivo pessoal)

O Sicoob Coimppa também atua com educação financeira para as mulheres internas do Centro de Reeducação Feminino, cooperadas da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe).

“Além de educação financeira, também levamos outros tipos de palestras, rodadas de conversa, com temas variados e de interesse dessas mulheres”, ressalta a analista Tayana Sizo.

Impacto

Nos últimos dois anos, o projeto social de concurso cultural do Sicoob Coimppa impactou a vida de 1.025 alunos da rede privada e pública de ensino do Pará. No total, 13 escolas e 35 professores participaram do projeto cultural.

