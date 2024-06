Entenda como as profissões ligadas ao sistema CONFEA/CREA atuam na proteção do meio ambiente

Profissionais ligados ao sistema CONFEA/CREA desempenham um papel fundamental à preservação e gestão sustentável dos recursos naturais. Esses profissionais trabalham em diversas áreas, desde a engenharia até a agronomia, passando por geologia, geografia, meteorologista e outras disciplinas relacionadas.

A presidente do CREA-PA, engenheira civil Adriana Falconeri, afirma que profissões ligadas ao sistema CONFEA/CREA desempenham um papel fundamental na proteção e gestão sustentável do meio ambiente.

“Por meio de conhecimentos técnicos especializados e práticas éticas, esses profissionais trabalham para garantir que as atividades humanas estejam alinhadas com os princípios da sustentabilidade e que os recursos naturais sejam preservados para as gerações futuras”, declara a presidente do CREA-PA. .

“Nós, engenheiros ambientais, temos a importante missão de desenvolver soluções para desafios como a poluição do ar e da água, gestão de resíduos, preservação de recursos naturais e planejamento urbano sustentável”, afirma a inspetora do CREA-PA em Tucuruí, engenheira ambiental Eduarda Siqueira.

O Superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Geo. Homero Melo, diz que “o papel do Geólogo é fundamental no desenvolvimento da mineração sustentável, considerando que ele é o profissional adequado para aplicar métodos de prospecção mineral menos impactantes ao ambiente, assim como minimizar os impactos da exploração e produção mineral, além de conduzir os processos de recuperação de áreas degradadas”.

O conhecimento dos recursos minerais, recursos hídricos, geomorfologia, processos de sedimentação, dentre outros, são inerentes a formação deste profissional das geociências.

Engenheiro agrônomo, Kepler Braum, ressalta o compromisso dos profissionais da área na proteção dos ecossistemas (Divulgação/CREA-PA)

Os agrônomos também têm um papel importante na interface entre a agricultura e o meio ambiente. De acordo com o conselheiro do CREA-PA, o engenheiro agrônomo Kepler Braum, os agrônomos trabalham para promover práticas agrícolas sustentáveis, conservação do solo, gestão integrada de recursos hídricos e biodiversidade.

“O planejamento adequado do uso da terra e da implementação de técnicas agrícolas sustentáveis, os agrônomos contribuem para a proteção dos ecossistemas naturais e a segurança alimentar”, declara o conselheiro.

Além dessas profissões específicas, outras áreas do conhecimento dentro do sistema CONFEA/CREA também estão envolvidas na proteção do meio ambiente. Geógrafos, por exemplo, estudam a distribuição espacial dos recursos naturais e os impactos das atividades humanas no ambiente. Eles fornecem informações valiosas para o planejamento urbano, conservação da natureza e gestão de áreas protegidas.