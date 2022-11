Entenda como a música contribui para o desenvolvimento de alunos em sala de aula

Que a música tem o poder de tornar a vida melhor e de transformar ambientes, isso todo mundo sabe. Em momentos de tristeza, ouvir uma boa música pode trazer mais ânimo. Já em momentos felizes, ela é uma excelente forma de celebrar. Muitos são os benefícios dela para o corpo e para o bem-estar. Mas o que muita gente não sabe é que as vantagens dela vão muito além e podem ser vivenciadas em diversos ambientes, incluindo o escolar.

A música é uma grande aliada quando o assunto é desenvolvimento das crianças. Isso ocorre, principalmente, quando ela é inserida ainda nos primeiros anos de vida da criança. A relação lúdica da garotada com a música ajuda na construção de valores e auxilia diretamente no aprendizado.

Com isso, o ambiente escolar também tem a ganhar quando insere a música na rotina dos alunos. Ela é importante para a integração das crianças na vida escolar. Além disso, estimula o bom convívio social, a harmonia, o desenvolvimento da fala, da autoestima, entre outros benefícios.

O Colégio Marista sabe a importância da atividade para os alunos. Não é à toa que a instituição tem investido em metodologias que utilizam a música como complemento para o aprendizado de seus alunos, como explica o professor de música do Colégio Marista, Carlos Moraes.

"O Colégio possui uma equipe de músicos e educadores musicais alinhados à filosofia Marista, com grandes qualificações e muitos anos de experiência em sala de aula, com diferentes vivências e práticas que ultrapassam os muros da escola e agregam grandes valores à instituição", ressalta o professor.

O discente da escola também ressalta a importância da música como uma metodologia de aprendizagem, reforçando o os benefícios que a prática traz para o dia a diua em sala de aula.

"A música tem a vantagem de despertar a atenção dos alunos, contribuindo para a concentração e o foco no momento da aula e ainda proporciona maior participação dos estudantes no processo de aprendizado, estimulando o bom convívio social, a harmonia, o desenvolvimento da fala, da autoestima e do próprio desenvolvimento cognitivo da criança, ajudando na leitura e compreensão de textos, aquisição de novas línguas, desempenho lógico-matemático, conhecimento sobre nossa cultura, além da aquisição e desenvolvimento de novas habilidades e expressão", explica Carlos.

No Colégio Marista, o ensino de música faz parte da grade curricular da escola, com habilidades específicas cuidadosamente selecionadas para cada série, auxiliando diretamente na aprendizagem dos alunos.