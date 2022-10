Entenda as diferenças entre lixo, resíduos e rejeito

No Brasil, são gerados por ano cerca de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Desse total, cerca de 27,7 milhões de toneladas são de materiais recicláveis, mas de acordo com a instituição, apenas 4% desse volume é efetivamente reciclado.

Os dados evidenciam um problema grave, já que muitos produtos consumidos no dia a dia costumam ter um destino semelhante. São despejados em sacos plásticos ou lixeiras, recolhidos pelos serviços de limpeza urbana e acabam levados para aterros sanitários. Uma das razões para isso seria a falta de entendimento sobre três conceitos, que erroneamente são usados como sinônimos: lixo, resíduos e rejeito.

O esclarecimento sobre as peculiaridades de cada um é um aspecto importante, pois com a informação adequada é possível direcionar esses materiais para o tratamento correto. A palavra “lixo”, por exemplo, usada no senso comum para designar qualquer tipo de material descartado é evitado dentro do âmbito técnico.

“O termo lixo é uma nomenclatura mais geral e que compreende ao que as normas definem como resíduos e rejeitos. Logo, dentro do que é conceituado como lixo encontra-se materiais com potencial de reaproveitamento, reciclagem e tratamento: os resíduos. Assim como materiais que não possuem mais esse potencial, devendo ser encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada”, explica a engenheira sanitarista e ambiental a analista ambiental da Cidade Limpa, Maria Ogorodnik.

Em outras palavras, o que geralmente é classificado como lixo, na verdade precisa ser distinguido entre resíduo ou rejeito. Para a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos são diversos e podem ser classificados conforme a sua origem ou periculosidade. Alguns exemplos incluem os resíduos domiciliares, os resíduos industriais, os resíduos de serviços de saúde, os resíduos da construção civil, entre outros; além daqueles considerados perigosos ou não perigosos.

Essa classificação é importante porque estabelece regras específicas para o manuseio, segregação, acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final de cada um, como é o caso de papel, plástico, vidro e metal que podem ser reciclados; ou de determinados tipos de resíduos da construção civil que podem ser reutilizados na forma de agregados. Dessa forma, a PNRS preconiza a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem e possibilita reduzir danos ambientais e até dar valor econômico a certos materiais.

Quanto aos rejeitos, Maria Ogorodnik esclarece que são resíduos para os quais já foram esgotadas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Nesse caso, a recomendação é que eles recebam destinação final, sendo encaminhados a aterros sanitários.

“É possível mencionar as telhas de amianto que tem como destinação a sua disposição final em Aterros de Resíduos Classe I, pois atualmente não há alternativas de tratamento viáveis técnica e logisticamente para os mesmos”, exemplifica a analista ambiental.

Em suma, a designação técnica entre resíduos e rejeitos, como descrita na legislação, aliada a ferramentas como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e os serviços especializados são instrumentos que contribuem para que o país possa diminuir seus impactos ambientais e preservar a natureza e a vida da população. Para saber mais sobre as soluções para tratamento e destinação de resíduos, conheça as ações desenvolvidas pela Cidade Limpa clicando aqui.