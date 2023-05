Entenda a importância do conforto térmico para empresas com a loja Imperador

Poucas coisas podem ser tão desconfortáveis como o calor em excesso. No ambiente de trabalho, ele é capaz de tirar a concentração, diminuir a produtividade e até mesmo causar sintomas como fortes dores de cabeça e distúrbio de atenção. E para melhorar o conforto térmico e diminuir a temperatura ambiente, uma boa tática é apostar em opções como climatizadores de ar, a criação de ambientes verdes e até mesmo o uso de cores frias nos ambientes. Na loja Imperador há uma grande variedade de climatizadores em modelos e opções disponíveis para cada ambiente.

O que é conforto térmico?

É a sensação boa ou ruim de uma pessoa em relação às condições de temperatura do seu corpo e do ambiente. Essa condição de temperatura pode ser influenciada por alguns aspectos, como atividade que está desempenhando, roupas que está vestindo e elementos que compõem o ambiente em que se encontra. Os elementos são: temperatura, velocidade e umidade do ar, presença ou ausência de luz solar, etc.

Para alcançar conforto térmico, algumas medidas são muito importantes, como: isolamento térmico do ambiente, climatização adequada, entrada e saída de ar adequada e técnicas de design e arquitetura.

Climatização adequada

Possuir um sistema de ar-condicionado eficiente ajuda a manter a temperatura controlada, proporcionando um ambiente mais agradável para execução das atividades do dia a dia. O condicionador de ar também reduz a umidade do ar que processa, para melhorar ainda mais a sensação térmica.

Crie um espaço verde

As plantas são ótimas auxiliares no conforto térmico. Se o espaço permitir, uma ideia legal é criar um jardim de inverno. Já em áreas menores, vasos colocados no chão e nas paredes também ajudam a deixar o ambiente bonito e confortável.

Pense nas cores

A paleta de cores do ambiente não mudará a temperatura em si, mas ela afeta a percepção das pessoas. Em situações assim, o indicado é adotar uma paleta em que prevaleçam os tons frios e neutros — azul, verde e cinza. É claro que, para definir as cores de um ambiente, outros fatores devem ser considerados, como a identidade visual da empresa, a função e até mesmo as dimensões do espaço.

Benefícios em manter o ambiente climatizado:

- Aumento da produtividade;

- Melhor convivência

- Redução de problemas de saúde

- Conservação de produtos e do ambiente;

- Conservação da limpeza

