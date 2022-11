Entenda a importância do acompanhamento odontológico em recém-nascidos

Os cuidados odontológicos com os recém-nascidos contribuem para o crescimento saudável do bebê, além de auxiliarem na prevenção e no controle de problemas bucais da criança.

De acordo com Andressa Beltrão Guimarães Hadad, responsável técnica do serviço de odontologia do Hospital Beneficente Portuguesa, a odontopediatria consegue monitorar o desenvolvimento dos arcos dentários e estruturas orais, favorecendo a saúde e a estética do sorriso.

“Contudo, essa atuação deve se iniciar com o acompanhamento do bebê desde o útero, no que chamamos de pré-natal odontológico, através da orientação quanto aos cuidados orais que a gestante deve possuir, pois a doença periodontal não tratada nesse grupo de pessoas contribui para o parto prematuro, baixo peso do bebê ao nascer e pré-eclâmpsia”, explica Andressa.

Andressa Beltrão é dentista e atua há 19 anos na Beneficente Portuguesa. Ela detalha como deve ocorrer o acompanhamento odontológico em bebês. (Arquivo pessoal)

No caso dos bebês prematuros, essa assistência odontológica é fundamental pelo fato deles possuírem maior probabilidade de apresentarem defeitos no esmalte dentário, alteração na cronologia de erupção dentária, alterações no palato e aumento da incidência de cárie.

Atendimento

Em Belém, a Beneficente Portuguesa realiza o atendimento odontológico em recém-nascidos em parceria com o serviço de fonoaudiologia da instituição. Os procedimentos podem ser realizados nas dependências do hospital e na clínica LusodontoBP.

A responsável técnica ressalta que esses setores têm espaços dedicados ao atendimento infantil, tornando o atendimento diferenciado. “Isso dá a oportunidade de se instituir um hábito de cuidado com a saúde bucal do bebê, por meio da educação dos responsáveis”, finaliza Andressa Beltrão.

