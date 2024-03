Entenda a importância de fazer o check-up oftalmológico no Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias

O olho é um dos órgãos mais importantes e ao mesmo tempo sensíveis do corpo humano, por isso é essencial cuidar bem dele por meio de um check-up oftalmológico para prevenir ou diagnosticar doenças como catarata, glaucoma e ceratocone. Priorizando a saúde ocular, o Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias é referência nessa especialidade, pois conta com equipamentos inovadores e profissionais altamente capacitados.

Segundo Victor Peres, oftalmologista especialista em retina e responsável técnico pelo Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias, durante as consultas oftalmológicas não avalia-se somente a visão, ou seja, o exame vai muito além disso. Procedimentos como a avaliação da pressão intraocular, fundo de olho, mapeamento de retina, exames de superfície ocular e teste de contraste são exames complementares que podem diagnosticar doenças em uma fase precoce e quando ainda não apresentam sintomas.

Victor Peres é oftalmologista do Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias. Ele pontua a importância do check-up, principalmente na questão do tratamento de doenças oculares. (Arquivo pessoal)

“Um grande exemplo seria o glaucoma ou as alterações da retinopatia diabética, quadros que quando diagnosticados precocemente têm um tratamento muito mais efetivo e com melhores resultados”, afirma o especialista.

VEJA MAIS

Doenças oculares

A alterações oculares mais comuns são os erros de refração, representados pelas alterações de grau como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Porém, quando se trata de doenças, existe uma grande diversidade, como a catarata, glaucoma, ceratocone e estrabismo em crianças.

O oftalmologista Victor Peres explica que o Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias conta com profissionais de diversas especialidades, capacitados para atenderem pacientes de todas as idades.

“Desde os bebês, para a realização de seu primeiro exame oftalmológico nos primeiros seis meses de vida e teste do olho no primeiro mês de vida, até crianças e adultos em suas consultas anuais. Lembrando que, a depender do quadro individualizado de cada paciente, seu médico orientará a periodicidade de suas consultas”, acrescenta o médico.

É importante ressaltar que a área médica da oftalmologia tem se modernizado ano após ano, e o Centro Oftalmológico Mater Dei Porto Dias conta com o que se tem de mais atual em aparato oftalmológico para a investigação detalhada das menores estruturas dos olhos, desde os aparelhos para avaliação da córnea até a tomografia especializada da retina. Esses equipamentos têm o selo de certificação da ZEISS Medical Technology, uma das maiores e modernas empresas de tecnologia em oftalmologia.

O Centro realiza consultas, atendimento em urgências oftalmológicas, exames e procedimentos cirúrgicos. Para saber mais, clique aqui.