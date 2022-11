Energia solar: como escolher uma empresa confiável para a instalação?

Nos últimos tempos, com o crescente aumento nas tarifas de energia impostos à população, aumentou também o número de pessoas interessadas em uma alternativa mais econômica. Em busca desse objetivo, consumidores têm encontrado na energia solar mais economia na conta de luz, baixa manutenção com painéis voltaicos e equipamentos que duram mais de 25 anos em pleno funcionamento. Entretanto, é necessário muito cuidado ao escolher a empresa que fará a instalação do sistema para evitar problemas futuros.

Para a head de marketing da Bellsol Tais Martins é fundamental pesquisar sobre a empresa antes de fechar negócio (Arquivo pessoal)

De acordo com a head de marketing da Bellsol Tais Martins é importante investigar a procedência dos equipamentos e a capacitação dos profissionais que realizarão o serviço. “Energia solar é um tipo de investimento que você deseja retorno, nesse caso é altamente necessário que desde o projeto, equipamentos utilizados, instalação e homologação sejam realizados com qualidade, profissionalismo e experiência. Existem muitas empresas no mercado que utilizam de equipamentos inferiores que não resultam em uma geração possível, acarretando assim, na falta de economia que é o maior propósito em quem investe em energia solar”, explica.

Confira abaixo mais dicas para ajudar na hora da decisão:

1- Histórico da empresa

Quando se decide gerar a própria energia, o primeiro passo a ser feito é verificar o histórico da empresa em questão. Afinal, o fornecedor precisa ter domínio e credibilidade no ramo. Para ajudar na análise da consolidação dessa empresa no mercado uma dica importante é verificar as redes sociais da empresa com o feedback dos clientes que ela possui.

2- Atendimento

Escolher um bom fornecedor não é importante apenas para a instalação, mas sim para todo o processo, incluindo o pós-venda. Muitas dúvidas e imprevistos podem aparecer depois de concluir a instalação do sistema, desde vistorias técnicas e até mesmo possíveis manutenções, por isso é necessário avaliar se a empresa escolhida possui um bom suporte de atendimento.

3- Verifique o uso de novas tecnologias

As novas tecnologias surgem no mercado com o passar do tempo, e muitas delas podem ser bastante positivas quando o assunto é energia solar. Especialmente no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Escolher uma empresa que utilize as ferramentas e equipamentos mais modernos, assim como estratégias atualizadas, será um incrível ganho. Os benefícios podem aparecer desde o tempo menor de instalação até a maior eficiência do sistema instalado.

A especialista da Bellsol completa ainda que o pós-venda é um fator importante e um grande diferencial para a tomada de decisão ao contratar a empresa de energia solar. “Na Bellsol, o pós-venda vem do cuidado que a empresa tem com a confiança dos clientes em ter nos escolhido. Por isso temos um departamento específico para isso, que cuida de cada caso até serem solucionados, exatamente por esse motivo que o maior número de vendas que temos é por indicação de nossos clientes, essa é a melhor resposta que podemos ter, sabemos que estamos indo no caminho certo”, finaliza.

Conheça a Bellsol Energia Solar

A Bellsol é uma empresa que trabalha no ramo de energia sustentável e renovável, e está em constante desenvolvimento tecnológico, proporcionando soluções acessíveis para diversos setores: residenciais, comerciais, rurais e industriais. Clique aqui e faça uma simulação.