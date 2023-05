Endometriose: como é feito o tratamento e quando é necessário operar

A endometriose é uma doença inflamatória crônica provocada por células do endométrio que acabam migrando para os ovários ou para a cavidade abdominal, onde se multiplicam e sangram. Com o tratamento adequado, essa doença pode ser controlada, proporcionando mais qualidade de vida para a paciente.

O ginecologista Kleber de Souza Reis, que atua no Hospital Adventista de Belém, explica que a causa exata da endometriose ainda é motivo de debate na medicina, porém existem três principais teorias, são elas: predisposição genética, menstruação retrógada e metaplasia celômica, que se trata da transformação do tecido endometrial.

É válido ressaltar que de 5 a 10% da população feminina do Brasil em idade reprodutiva é portadora de endometriose. “Nós podemos dividir a endometriose em três tipos: superficial, ovariana e profunda. A superficial é quando ocorrem focos de endometriose superficiais no peritônio. A ovariana é quando ocorrem na superfície do ovário e a profunda seria a invasão no retroperitônio”, pontua o ginecologista.

Confira, a seguir, os principais sintomas de endometriose:

- Dor abdominal;

- Cólica no período menstrual;

- Dor na relação sexual;

- Alterações do hábito intestinal: diarreia ou prisão de ventre;

- Infertilidade;

- Massa abdominal palpável.

O diagnóstico dessa doença pode ser feito por meio da suspeita clínica associada aos exames de imagem, como ultrassom transvaginal com preparo intestinal e ressonância magnética da pelve. Após o diagnóstico preciso, recomenda-se iniciar imediatamente o tratamento, que pode ser clínico ou cirúrgico, conforme destaca o ginecologista Kleber de Souza Reis.

“O tratamento clínico tem por objetivo aliviar os sintomas das pacientes e melhorar a qualidade de vida. Já o cirúrgico, é recomendado quando o tratamento clínico não é eficaz e em casos de cistos nos ovários maiores que seis centímetros. O objetivo da cirurgia é tirar todos os focos de endometriose”, destaca.

Quando a paciente já teve os filhos, a remoção dos ovários e do útero pode ser uma boa alternativa de tratamento.