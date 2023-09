Encontros fortalecem o cooperativismo e desenvolvem as cooperativas

No decorrer deste mês de setembro, o Sistema OCB/PA promoveu um notável conjunto de eventos dedicados ao fortalecimento das cooperativas de crédito, ao desenvolvimento do setor agropecuário paraense e ao fortalecimento das mulheres dentro deste modelo de negócio. Estes eventos, realizados com um propósito comum, deixaram claro o compromisso da organização em promover o crescimento sustentável das cooperativas e de seus principais atores.

O primeiro destaque vai para o Encontro Paraense das Cooperativas de Crédito, que ocorreu no dia 11, no auditório da Casa do Cooperativismo. Um evento essencial para discutir a importância das soluções financeiras estarem alinhadas ao fomento da sustentabilidade, tendo em vista que as cooperativas de crédito desempenham um papel vital, oferecendo serviços financeiros acessíveis e apoiando o crescimento econômico de comunidades locais, ao adotar a sustentabilidade, amplia-se ainda mais esse impacto positivo, por isso, o evento debateu dois temas essenciais: Sustentabilidade do Modelo de Negócios Cooperativo e a Geração Própria de Energia Renovável e o Cooperativismo.

O Seminário do Cooperativismo Agropecuário Paraense, por sua vez, nos dias 12 e 13, no Espaço São José Liberto, desempenhou um papel crucial para reafirmar e fortalecer a importância do cooperativismo para o desenvolvimento da sociobioeconomia e apresentar todos os programas e projetos que o Sistema OCB/PA tem desenvolvido.

Com a participação de instituições parceiras, políticos fortalecedores do coop, cooperados e colaboradores, foram discutidos temas relevantes, como ciência e tecnologia com práticas sustentáveis, acesso a soluções de crédito, regularização fundiária e ambiental e acesso ao mercado institucional. Essas discussões têm um impacto direto na qualidade dos produtos agropecuários paraenses, bem como na competitividade desses setores no mercado nacional e internacional.

Durante o encontro, foram discutidas soluções de crédito alinhadas à sustentabilidade (Divulgação / OCB)

Além disso, o Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas, no dia 16 de setembro, em Salinas, representou um passo importante para a atuação ativa das mulheres dentro de suas cooperativas. Mais de 100 mulheres, de vários municípios, participaram de um dia cheio de palestras e dinâmicas para desempenharem papéis-chave em todas as etapas das cooperativas, desde a produção até a gestão. Esse evento proporcionou uma plataforma para compartilhar histórias inspiradoras e estratégias para enfrentar desafios específicos enfrentados pelas mulheres no mundo cooperativista.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, a cada dia que passa, o cooperativismo se reafirma como um pilar essencial na sociedade, com aproximadamente um milhão de paraenses impactados direta ou indiretamente. "Em resumo, os eventos promovidos pelo Sistema OCB/PA neste mês de setembro não apenas fortaleceram as cooperativas e seus membros, mas também contribuíram para o crescimento e a prosperidade do estado. Eles são um exemplo inspirador de como o cooperativismo pode ser uma força motriz para o desenvolvimento econômico e social em nossa comunidade”, disse Ernandes.