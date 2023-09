Encontro discute avanços para o cooperativismo no Marajó

O cooperativismo é um modelo econômico e social que tem desempenhado um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável de comunidades ao redor do mundo. Na cidade de Breves, localizada na região do Marajó, o Encontro do Cooperativismo de Breves, realizado no dia 26 de setembro, emerge como um evento de grande importância para a região e sua comunidade. O encontro foi uma realização do Sistema OCB Pará, do Sindicato dos Produtores Rurais de Breves e da BioTec Amazônia, e contou com o apoio do deputado Estadual Fábio Freitas.

O Encontro do Cooperativismo de Breves reuniu membros de cooperativas locais, empresários e autoridades para discutir questões cruciais para o desenvolvimento do cooperativismo e seus impactos. A programação foi estruturada de forma estratégica para levar informações e casos de sucesso para os participantes terem a oportunidade de aprender sobre inovação, modernização, informações de acesso ao crédito, além disso, conhecer mais sobre a atuação do Sistema OCB Pará e o Programa BioCoop.

Responsável pela articulação do evento, a coordenadora da BioTec Amazônia Pólo Marajó, Edilaine Menezes, conta que o encontro foi pensado de forma estratégica para identificar gargalos e desafios a serem superados. “A nossa expectativa é qualificar as cooperativas, além de incentivar boas práticas e desenvolver seus planos de negócio”.

O atual presidente da COAFRA, Joel Linhares, falou aos presentes sobre a inserção da cooperativa no setor de mercado institucional. Já a CAMTA, representada pelo agrônomo Márcio Siqueira Moura, falou sobre a oportunidade no mercado de biocosméticos. A participação da CRESOL, representada por Sabrina Siqueira, foi estratégica, pois a cooperativa de crédito é a principal facilitadora do PRONAF no País, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Governo Federal, para investir no setor da agricultura familiar e, dessa forma, levar mais informações e oportunidades para os representantes das cooperativas da região.

Outra importante participação foi dos professores do IFPA, Tiago Mangas e Júlio Frare, e de Roberto Emílio, gestor da Eco-Fazenda Patú Anú, falando sobre inovação e modernização na avicultura.

Para Sérgio Mocellin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Breves, é uma enorme satisfação poder realizar esse evento em prol do desenvolvimento e fomento das cooperativas da região. “Eu fico muito feliz quando vejo o Sindicato no meio de gigantes como o Sistema OCB Pará e a BioTec Amazônia. Quando vem instituições muito fortes aqui, conseguimos levar tantas oportunidades de crescimento e desenvolvimento porque cada pessoa que esteve presente aqui representa toda uma comunidade”.

O encontro culminou em um plano de ação desenvolvido, de acordo com a realidade e vivência de cada cooperativa da região. Para isso, foi levantando apoio para pesquisas, ecoturismo, desenvolvimento estrutural e verticalização da cadeia produtiva. Um dos parceiros estratégicos para o desdobramento das ações propostas é a Alepa, representada pelo deputado estadual Fábio Freitas, que também é representante da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paraense, que, na ocasião, foi representado pelo seu assessor jurídico Denis Farias.

“Promover esse encontro em Breves foi inédito para o cooperativismo marajoara. Pudemos levar conhecimento, trocas de experiências e, acima de tudo, criar um plano de trabalho para desenvolver as cooperativas nesta região que tem um grande potencial, onde será gerado oportunidades e sustentabilidade”, frisou o presidente do Sistema OCB Pará, Ernandes Raiol.

Eco-Fazenda Patú Anú

Durante a estadia em Breves, foi visitada a Eco-Fazenda Patú-Anú, a 30 minutos de Breves. O espaço é um grandioso exemplo de como sistemas de produção sustentáveis podem dar certo e mudar a relação de produção com a floresta. São sistemas sustentáveis como produção orgânica, agroecológica, baixa emissão de carbono, como por exemplo: rações alternativas, biodigestores, biofertilizantes, mudas de espécies regionais, produção de peixes em tanques e ovos orgânicos.

Para saber mais sobre o cooperativismo e oportunidades de negócio clique aqui.