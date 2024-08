Empreendedorismo: saiba como a tecnologia pode ser uma grande aliada de um negócio

A tecnologia pode ser uma grande aliada de quem sonha em empreender com sucesso. Ferramentas como a internet, a automação, sistemas integrados de soluções empresariais, plataformas de pagamento, entre outras, são essenciais para potencializar um negócio.

O uso da tecnologia em um negócio foi tema do episódio do webinar "COOP 30", mediado pelo presidente do conselho de administração do SICOOB COIMPPA, Ivan Costa, e Luciana Lucena, assistente de marketing da cooperativa, que recebeu o CEO da EasyGestor e criador do Canal “Otimize Seu Negócio”, Victor Alves.

O entrevistado ressaltou de que forma os microempreendedores podem utilizar ferramentas tecnológicas, como a Inteligência Artificial, a favor do negócio. “O pequeno empreendedor tem que entender que a Inteligência Artificial é um ‘superpoder’. Você pode usá-la para aumentar a produtividade em um negócio”, afirma Victor Alves.

Além disso, Victor destacou os principais erros que os empreendedores cometem ao abrir um negócio. “Primeiro, acho que é misturar as contas da pessoa física da pessoa jurídica. Tem que separar. As pessoas misturam muito. Às vezes, o MEI não tem nem conta da empresa e usa a conta física. Existem muitos outros erros e é fundamental que o empreendedor busque conhecimento para não cometer erros”, afirma.

Oportunidade

Aproveitar as oportunidades é fundamental para quem deseja iniciar ou ter sucesso em um negócio. Com o Pará em evidência, por conta da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, estar atento às oportunidades é essencial para aproveitar a chance que esse tipo de evento proporciona a quem tem uma empresa, principalmente as de pequeno porte.

“O efeito da COP30 já está acontecendo. Existe muita oportunidade para quem mora aqui, tanto em termos de imóveis, serviços e até mesmo conhecer novas pessoas. Então, prepare-se para a COP30. Eu não consigo mensurar o tipo de retorno que nós podemos ter com a COP30. E se você está pensando em lucrar com a COP, se junte a pessoas, entre em uma cooperativa para ter ideias melhores e, em conjunto, podemos fazer uma cidade melhor, um Pará melhor e um país melhor”, finaliza o CEO da EasyGestor, Victor Alves.

Quer entender mais sobre o uso das tecnologias em um negócio? Assista o episódio completo do videocast "COOP 30", uma iniciativa do Grupo Liberal em parceria com o Sicoob Coimppa.