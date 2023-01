Embrasesc está com matrículas abertas para vários cursos

A Empresa Brasileira de Produtos e Serviços Culturais (Embrasesc) está com matrículas abertas para cursos de diferentes segmentos, desde educação ambiental até aula de ritmos com turmas em vários horários para atender a necessidade de cada aluno.

Xirle Gentil, coordenadora Casarão Embrasesc, explica que a instituição se destaca pela atenção ao aluno. Este é o seu diferencial. "Qualidade do corpo docente, cursos gratuitos, espaço de acolhimento humanizado e oferta de acompanhamento psicológico para os alunos da instituição".

A coordenadora Casarão Embrasesc, Xirle Gentil, fala sobre os diferenciais em estudar na instituição (Arquivo pessoal)

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro pelo site da Embrasesc com a seguinte documentação: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de matrícula (para alunos da rede pública) e NIS para não estudantes.

De acordo com a coordenadora do Casarão Embrasesc, a oferta dos cursos visa a profissionalização dos alunos a partir das atuais demandas do mercado de trabalho.

A Empresa conta com uma estrutura completa para receber os alunos. (Divulgação)

"Sendo implementado conhecimentos específicos de informática, além da conscientização da população sobre os problemas ambientais contemporâneos, também incentivando a prática de exercícios físicos proporcionando qualidade de vida e melhorando a autoestima dos nossos alunos e a valorização das artes cênica", completa Xirle Gentil.

A Empresa também está com turmas abertas para os cursos gratuitos de informática profissionalizante e educação ambiental , além de aulas de ritmos para adultos e crianças com duração de três meses.