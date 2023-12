Emanuel Sousa: Formação de profissionais comprometidos com a sociedade

O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) conta com mais de dois mil alunos, considerando os campi II, III e IV. São oito cursos de graduação ofertados: medicina, enfermagem, fisioterapia, biomedicina, fonoaudiologia, saúde coletiva, educação física e terapia ocupacional; além de programas de mestrado e doutorado e residências médicas nas mais diversas áreas.

O diretor do CCBS, o professor e médico neurologista Emanuel Sousa, fala mais sobre o trabalho de formação profissional desenvolvido no Centro e sobre os benefícios desse trabalho para a saúde da população.

Qual é o papel do CCBS em relação à formação de profissionais de saúde na região?

A missão do CCBS é extremamente importante na formação de profissionais éticos, competentes, humanizados e que sejam disponíveis para atender à população, porque nós somos uma universidade que tem caráter público. Então, a finalidade principal é oferecer à população profissionais da saúde que tenham competências de trabalho com ética e humanização.

Como é promovida a integração entre pesquisa, ensino e extensão para beneficiar a comunidade e o sistema de saúde local?

O princípio básico da Uepa é a integração em oferecer ensino, pesquisa e extensão, esse é o tripé. No Campus II nós temos o Centro de Saúde Escola do Marco, que é uma unidade que oferece atenção básica. Seguido a isso, temos os setores que são especializados, como a Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto) / Centro Especializado de Reabilitação (CER III), que oferece assistência em fisioterapia e terapia ocupacional.

Nós temos o serviço das áreas de especialidades médicas, oferecidas juntamente ao ensino com os nossos alunos, e, associada a isso, a extensão, que é a assistência em saúde para a nossa comunidade, ou seja, o atendimento à população paraense. No sentido ainda de beneficiar a comunidade, recentemente foi autorizada a construção do novo prédio do Centro Saúde Escola do Marco que, em breve, será chamado de Núcleo de Ensino, Pesquisa e Atendimento da Uepa.

Como o Centro aborda questões de inclusão e diversidade, especialmente no que diz respeito à formação de indígenas em medicina?

O CCBS respeita a diversidade e promove a inclusão, o Centro está inserido dentro da Uepa e a Universidade possui uma comissão montada no sentido de fortalecer ações de diversidade e inclusão. Sobretudo, o CCBS respeita todas as normas e regulamentos que também são preconizados pelo Ministérios da Saúde e da Educação.

Em relação às cotas, a Universidade segue critérios para estabelecer as cotas socioeconômicas e étnico-raciais. Em relação ao curso de medicina, no momento, não temos nenhuma pessoa autodeclarada indígena que esteja cursando a graduação. Existem também cursos específicos para populações indígenas que estão na área de humanas da Uepa.

Quais são os desafios enfrentados na promoção da educação em saúde na nossa região?

O desafio está em sempre melhorar a qualidade do ensino dos nossos alunos. Isso envolve a melhoria da infraestrutura dos nossos campi, melhoria da qualidade dos nossos professores, que estamos investindo constantemente para que haja melhor aperfeiçoamento e capacitação; melhorias na prestação do serviço dos nossos servidores técnicos, que são cada vez mais bem preparados. Outro desafio é oferecer saúde e educação no interior do estado. A dificuldade maior no interior é dispor de profissionais para desenvolver essas ações de saúde, devido às dimensões.

E como podemos vencer esses desafios?

Para superar esses desafios, cada vez mais, contamos com o trabalho e o apoio que estão sendo oferecidos pelo governo do Estado. Nós tivemos uma melhoria muito grande em relação aos investimentos na área de infraestrutura e de recursos de pessoal.

Em relação aos serviços ofertados à população pelo Centro, quais são e como eles podem ter acesso?

Os serviços de saúde são oferecidos à população através da regulação da Secretaria de Saúde do Município de Belém. Estamos tentando a regulação do Estado porque vem pacientes de todo o Pará. Esse agendamento pode ser através do sistema eletrônico e-Sus, e a população tem acesso direto também por meio de encaminhamento das unidades de saúde. O CCBS oferece atendimento em diversas áreas à nossa população, desde atenção básica até atenção especializada, como os serviços de dermatologia, neurologia, cardiologia, ortopedia, reumatologia, otorrino, urologia e outros.