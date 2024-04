Em Marabá, construção de pontes melhoram infraestrutura e mobilidade na cidade e zona rural

Comprometida com o desenvolvimento do município, a prefeitura de Marabá realizou a construção e revitalização de pontes nas zonas urbana e rural no território marabaense, garantindo melhorias no tráfego e escoamento da produção agrícola. Só em 2023, a prefeitura por meio da Secretaria de Obras, entregou oito pontes, sendo seis na área rural e duas no centro urbano. Além disso, a população de Marabá vive um momento de grande expectativa com a construção da nova ponte sobre o rio Itacaiúnas.

Na zona rural foram beneficiadas com a construção de pontes, as comunidades da região da Grota Preta, Cabo de Aço, Murumuru, Medalhão, Cedrinho e Sombra da Mata. O investimento em infraestrutura facilitou o escoamento da produção para os pequenos e médios produtores rurais.

Pontes na zona rural

De acordo com Ana Bethânia Moreira, secretária interina de Viação e Obras Públicas (Sevop), a zona rural foi atendida com a construção de pontes e em casos específicos, com uso de aduelas para ampliar o espaço da vazão d’água, além do serviço de terraplanagem na estrada. A iniciativa facilita o transporte da produção agrícola e leva qualidade de vida para os moradores.

“Nos últimos anos, já entregamos muitas pontes na zona rural e o trabalho se faz necessário pois atende os produtores rurais naquilo que é essencial para quem produz no campo, que é o transporte do produto até à cidade, e para isso é preciso que as estradas estejam em boas condições e as pontes estejam apresentando condições de uso”, explica.

Ponte Medalhão FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ

Na cidade, os serviços de infraestrutura na construção de pontes melhoraram a mobilidade urbana e fez a ligação entre bairros. Nas Folhas 13 e 14, a construção da ponte foi essencial para ligar os dois núcleos e facilitar a passagem de veículos, reduzindo o tempo para quem precisa se deslocar até a Marabá Pioneira.

No núcleo da Cidade Nova, a construção da ponte na rua Gabriel Pimenta fez a ligação entre os bairros da Independência e Bairro da Paz, juntamente com os serviços de pavimentação em concreto armado no bairro. “Mais uma importante obra de muita necessidade para a comunidade daqueles dois bairros que também beneficiou os demais bairros do núcleo Cidade Nova”, informa Moreira.

E a grande expectativa está em torno da construção da terceira ponte sobre o rio Itacaiúnas, que vai ligar os núcleos Nova Marabá e Cidade Nova (bairro Belo Horizonte). O objetivo é desafogar o trânsito na rodovia Transamazônica, aproximar os dois bairros e melhorar a mobilidade urbana.

Terceira ponte sobre o rio Itacaiúnas FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ FOTO: PREFEITURA DE MARABÁ

A ponte terá 525 metros de extensão e 12 metros de largura, com uma faixa de passeio de 1,85 metros. A obra é resultado de convênio entre Governo do Estado com a Prefeitura de Marabá. O prazo total para execução do projeto, previsto no contrato, é de 20 meses, sendo um mês para mobilização, 16 meses para a execução da obra e três meses para os trâmites finais. A soma total da construção da nova ponte está orçada em R$ 109 milhões e a previsão é que seja inaugurada no final deste ano.

“Estamos muito otimistas com a obra da ponte do Itacaiúnas, onde já se encontra com quase 50% dos serviços executados e tudo está acontecendo dentro do planejado e é uma obra necessária e de grande relevância para Marabá”, enfatiza a secretária interina.