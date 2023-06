Eletromóveis: veja como transformar o seu espaço externo em um refúgio relaxante

Ter um espaço para relaxar em casa é algo revigorante para os moradores do lar e até mesmo para os familiares e amigos, já que esse tipo de ambiente gera sensação de bem-estar e conforto, diminuindo o estresse causado pelas demandas do dia a dia. Em Belém, a Eletromóveis oferece todos os tipos de móveis e artigos de decoração voltados para uma área de relaxamento.

Para criar um espaço de relaxamento em casa, o primeiro passo é escolher um local silencioso e livre de distrações, além de investir em plantas e móveis confortáveis, conforme explica Jamile Costa, representante do departamento comercial da Eletromóveis.

“As plantas são fundamentais, assim como poltronas, sofás ou divãs. Acessórios confortáveis como almofadas e tapetes também são essenciais. As cores das paredes também exercem uma grande influência no ambiente. É importante apostar em cores claras como azul, bege, verde e branco”, destaca Jamile Costa.

É válido ressaltar que, antes de começar a decorar espaço, é importante estabelecer um orçamento e definir as prioridades. No caso de quem tem pouco dinheiro para investir, é necessário focar nos itens mais importantes como uma boa iluminação e móveis confortáveis.

Mesa e cadeiras deixam o ambiente agradável e convidativo para receber amigos ou relaxar (Divulgação/Eletromóveis)

A seguir, confira algumas dicas para ter uma linda decoração na área de relaxamento:

- Aposte em uma paleta de cores que complemente o lar e crie um ambiente agradável;

- Coloque plantas no espaço, pois elas são uma ótima maneira de adicionar cor, textura e vida ao ambiente externo;

- Crie diferentes áreas para diversas atividades como festas, conversas ou momentos de relaxamento;

- Opte por uma iluminação adequada, pois ela pode destacar elementos da paisagem e criar uma atmosfera acolhedora, principalmente no período da noite;

- Escolha móveis confortáveis e adequados para o tamanho da área de relaxamento;

- Adicione textura à sua paisagem com elementos como pedras, madeira ou metal;

- Por fim, verifique se a decoração está em harmonia com a arquitetura e o estilo de toda a residência.

Para Jamile Costa, ter um espaço voltado para o relaxamento proporciona os seguintes benefícios: melhora a atenção e concentração; diminui a ansiedade; proporciona mais motivação para enfrentar os desafios diários; reduz os problemas para dormir; melhora o humor e melhora a qualidade de vida.

