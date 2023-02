Eletromóveis oferece bicamas para maximizar o espaço do quarto infantil

Conhecida por sua versatilidade, a bicama é um móvel que proporciona funcionalidade e praticidade ao ambiente, sendo uma boa alternativa principalmente para o quarto infantil utilizado por duas crianças, já que uma peça compacta e ocupa pouco espaço. Com boa qualidade e durabilidade, as bicamas da Eletromóveis são ideais para o lar.

Esse tipo de móvel possibilita um espaço maior de circulação para as crianças que dividem o mesmo quarto, conforme explica Francisca do Socorro Pereira, gerente da Eletromóveis de Castanhal.

A gerente da loja Eletromóveis, Francisca do Socorro, destaca as vantagens de investir em uma bicama (Divulgação/Eletromóveis)

“É uma ótima opção para que duas pessoas possam dormir no mesmo quarto sem a necessidade de ter camas separadas ou dispensar o conforto”, afirma.

Na hora de escolher a bicama, é fundamental pensar nas necessidades do cômodo onde o móvel será colocado. Um ponto importante é conferir o tamanho da peça para garantir que se encaixe perfeitamente no espaço, verificar se o material é resistente e observar o peso máximo que a bicama suporta.

A bicama diminui a necessidade de colocar alguns móveis no quarto (Divulgação/Eletromóveis)

De acordo com a gerente, as bicamas que possuem baú ou gavetas são as mais procuradas pelos consumidores, pois nesse tipo de móvel é possível guardar objetos, o que proporciona ainda mais organização ao ambiente.

A seguir, confira dicas para deixar um quarto infantil com bicama mais prático e funcional:

1. Escolha móveis versáteis e funcionais;

2. Invista em nichos para decorar o ambiente;

3. Faça uma decoração lúdica com adesivos;

4. Utilize organizadores em guarda-roupas e cômodas.

Por ser um móvel multifuncional, a bicama pode ser usada no quarto infantil, quarto de hóspede ou até mesmo na sala de estar. Além disso, é uma peça mais discreta que camas de casal e beliches e evita a sensação de que o cômodo está lotado.

