Eletromóveis dá dicas para transformar o quarto feminino em um ambiente aconchegante

Deixar o quarto mais aconchegante, funcional e estiloso pode ser algo simples. No caso do quarto feminino, criatividade, móveis adequados e acessórios corretos tornam o ambiente acolhedor e charmoso, proporcionando bem-estar para quem dorme e circula pelo espaço. Esses móveis repletos de feminilidade podem ser encontrados na Eletromóveis, com ótimas condições de pagamento.

Almofadas estilosas e mesa de cabeceira estão entre os acessórios de decoração que dão um ar agradável e acolhedor ao cômodo. Tapetes e cortinas também são peças que fazem toda a diferença no espaço, pois deixam o quarto mais sofisticado.

Mesa de cabeceira agrega sofisticação, estilo e elegância ao quarto (Reprodução/Eletromóveis)

De acordo com Kleidiane Meneses de Alencar, gerente comercial da Eletromóveis de Capanema, uma dica importante para a mulherada é sempre deixar o quarto organizado, pois isso traz mais praticidade à rotina.

“É importante manter organizado porque faz toda a diferença no bem-estar, conforto, qualidade do sono e até mesmo de vida”, explica.

Almofadas oferecem mais cor e vivacidade ao cômodo (Reprodução/Eletromóveis)

Para as mulheres que têm um quarto pequeno, o ideal é investir em móveis e artigos de decoração que aperfeiçoem o espaço, como cama box e roupeiro compacto.

“É preciso usar a criatividade na decoração. Ao invés de pensar que você não tem espaço, pense em como otimizar o ambiente”, ressalta a gerente.

Veja, a seguir, dicas para deixar o quarto feminino mais aconchegante:

1. Invista em luminárias, que além de trazerem uma iluminação agradável para o quarto, ajudam até mesmo na sensação de conforto que o ambiente terá;

2. Dê preferência aos tons claros;

3. Instale prateleiras e nichos nas paredes do quarto;

4. Utilize espelhos e artigos decorativos no ambiente;

5. Escolha uma mesa de cabeceira bem feminina e charmosa.

Outro ponto essencial para deixar o quarto com bastante personalidade é utilizar quadros, letreiros ou montar um painel com fotos dos familiares e amigos.

Presente em Capanema, Castanhal e Belém, a Eletromóveis é uma loja repleta de móveis e artigos de decoração, que estão de acordo com as novas tendência do mercado. Para saber mais e conferir os produtos, clique aqui.