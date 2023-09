Eletromóveis: confira os melhores estofados para reunir a família e os amigos no Círio

O Círio de Nazaré está chegando e um dos momentos mais aguardados pelos católicos paraenses é o de confraternizar com a família e os amigos. Muitas famílias preparam o lar para receber os convidados, e o que não pode faltar é conforto e comodidade. Para garantir uma sala de estar aconchegante, a melhor dica é investir em estofados de primeira qualidade. A Eletromóveis te ajuda a escolher o sofá perfeito para deixar a sala de estar ainda mais linda para o almoço do Círio.

Escolher um estofado não é nada fácil, ainda mais quando a ideia é usá-lo em um momento tão especial. Mas é importante seguir algumas dicas para não errar e se arrepender depois. Para começar, é fundamental pensar em um modelo que mais se adeque à decoração da sua sala, sem deixar o conforto e estilo de lado. Além disso, é importante escolher estofados que deem ao ambiente uma sensação de tranquilidade e leveza.

Um fator que também faz toda a diferença no momento da escolha é avaliar a cor do estofado. As cores claras proporcionam uma sensação de amplitude ao seu espaço, dando um toque todo especial na hora de decorar. Já para quem quer ousar e dar um ar mais sofisticado para a sala de estar, a orientação é adquirir estofados com as cores mais escuras.

Poltronas, além de conforto, trazem estilo para a sala de estar (Divulgação)

Sorteio especial

