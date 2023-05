Eletromóveis: 5 dicas de presentes para o Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e, com ele, começam as homenagens para todas as mamães. Uma das maneiras de demonstrar amor por essa pessoa tão especial é dando presentes que têm a ver com a personalidade e estilo da matriarca. A Eletromóveis possui vários itens sofisticados para as mamães que têm bom gosto.

O primeiro passo para escolher um bom presente para o Dia das Mães é conhecer os gostos da matriarca e selecionar peças clássicas, que vão desde acessórios até objetos de decoração para o lar.

Segundo Jamile Costa, que atua no setor comercial da Eletromóveis, o Dia das Mães é uma data comemorativa que tem um apelo emocional muito forte. “A data está entre as mais significativas do ano para o segmento onde a Eletromóveis se posiciona”, acrescenta Jamile.

A seguir, confira dicas de presentes para o Dia das Mães:

- Cama Box: oferece muito mais conforto para um sono reparador;

Eletromóveis oferece diversas opções de cama box com um excelente custo-benefício (Reprodução/Eletromóveis)

- Guarda-roupa: organização é tudo na vida de uma mãe, por isso esse móvel é um presente ideal para as mamães;

Guarda-roupa também é uma ótima opção de presente para as mamães (Reprodução/Eletromóveis)

- Poltrona reclinável: recomendada para as mães que gostam de um descanso ou até mesmo de uma leitura;

Poltronas reclináveis oferecem conforto e versatilidade para o lar (Reprodução/Eletromóveis)

- Espelho: para as mães vaidosas ou para decoração do lar;

Espelho é um acessório indispensável para a mãe que adora se cuidar (Reprodução/Eletromóveis)

- Taças: são um ótimo acessório para as mamães que gostam de mesa posta, drinks ou até mesmo de decorar bem a casa.

As taças são ótimas para dar aquele toque especial na decoração da mesa (Reprodução/Eletromóveis)

Este ano, durante todas as sextas-feiras do mês de maio, as unidades da Eletromóveis estão realizando sorteios de mimos para as mães. Além disso, todos os produtos podem ser comprados em até 12x sem juros, com desconto à vista, seja na loja física ou no site. Para saber mais, clique aqui.