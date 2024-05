Educação: experiência bem-sucedida de Canaã dos Carajás será apresentada em evento do MEC em Belém

A Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apresentará o programa sobre Busca Ativa Escolar/Intersetorialidade da rede na garantia dos direitos das crianças e adolescentes à escola, em seminário organizado pelo Ministério da Educação (MEC), nos dias 23 e 24 de maio, em Belém, na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

No município, o programa Busca Ativa foi implementado por meio de decreto para combater a evasão escolar. A ação permitiu que Canaã atingisse 100% da meta em rematrículas para pontuação do Selo Unicef edição 2021/2024.

Neste contexto, é realizado todo um processo de registro de frequência, se há justificativas ou outras ocorrências.

“Esgotadas as ações necessárias pela escola, ao atingir 11 faltas, que correspondem a 5,50% de infrequência no Ensino Fundamental Anos Iniciais e no Ensino Fundamental Anos Finais, 36 faltas, que correspondem a 3,60% de infrequência, a escola aciona a Busca Ativa Institucional”, pontua Brito.

Após a identificação dos alunos, a equipe começa a acompanhar esses estudantes em situação de risco ou evasão escolar. Para isso, são realizadas visitas nas escolas municipais e nos domicílios com as famílias.

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que articula metodologia social com uma ferramenta tecnológica e, assim, permite o planejamento cuidadoso do retorno de crianças e adolescentes à escola por meio de ações intersetoriais e do acompanhamento da permanência do estudante.