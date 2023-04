Educação e tecnologia: Prefeitura de Belém investe em projeto e beneficia mais de 100 crianças

Um dos principais elementos da educação no século XXI é a necessidade do ensino de programação para crianças e adolescentes. No futuro, quase todas as operações econômicas envolverão algum tipo de tecnologia programática. Por isso, incluir os jovens desde cedo nesse aprendizado é essencial, e as vantagens vão bem além do aspecto profissional. Afinal, programar estimula a criatividade, o raciocínio lógico e matemático, a socialização, entre vários outros benefícios.

Por isso, a Prefeitura de Belém lançou, em março de 2023, o projeto ‘Oficina do Futuro’, uma ação do programa Belém Inteligente, Metrópole Amazônica da Inovação, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep). O objetivo é o desenvolvimento de projetos para geração de tecnologias no gerenciamento de serviços e ações sociais do município. O programa é focado em três eixos: Gestão Inovadora; Economia Inovadora e Criativa; e Territórios Verdes.

"O Belém Inteligente, Metrópole Amazônica da Inovação é a tecnologia voltada à produção da justiça social, do desenvolvimento com equilíbrio ecológico, com respeito à natureza e com participação social. A tecnologia em si é importante, mas ela perde totalmente a importância, se for apenas um instrumento tecnológico sem substrato social. Essa é a riqueza do nosso projeto", destaca o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O Oficina do Futuro conta também com a atuação da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), via ao programa Belém Inteligente, tendo como parceria o Instituto Federal do Pará (IFPA), a Universidade da Amazônia (Unama) e o Programa de Pós-Graduação Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A iniciativa oferece cursos de linguagem em programação aos jovens estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino a fim de prepará-los para o futuro estimulando a criatividade e incentivando a alfabetização digital gerando, assim, oportunidades. Estima-se que em um ano, o projeto possa impactar positivamente 480 famílias.

O coordenador do Oficina do Futuro, Patrick Sandre, conta que o projeto atende 120 crianças e adolescentes das escolas municipais Rotary, Nestor Nonato Lima e Honorato Filgueiras, dos bairros Condor e Jurunas. A meta é qualificar, em suas três edições no ano, 900 crianças e adolescentes. “O objetivo é gerar impacto social positivo nos estudantes de 14 a 18 anos da rede pública municipal de ensino, ajudando-os a desenhar um novo futuro por meio das oportunidades geradas pela capacitação em desenvolvedores de programação”, explica.

Diana Yasmin, de 14 anos, considera a área da tecnologia promissora profissionalmente (Thiago Gomes/ O Liberal)

A adolescente Diana Yasmin, 14 anos, moradora do bairro da Condor e aluna do projeto, conta que a motivação para fazer o curso surgiu a partir da visão do potencial da tecnologia para o presente e futuro. “O curso está sendo muito legal e acho muito importante ter uma base de conhecimento sobre computação, já que atualmente tudo gira em torno da tecnologia”, conta a estudante.

Já para o jovem Bruno Vinicius, 14 anos, o Oficina do Futuro abrirá portas para a sua trajetória profissional. “Como hoje em dia a área de tecnologia está em alta, eu pensei que seria uma boa ideia eu entrar no curso. Eu pretendo atuar na área e aprender muito mais no curso. Posso usar a linguagem de programação para várias coisas, tanto para criar um aplicativo ou até mesmo um site”, destaca o adolescente.

Para as próximas turmas, serão ofertadas mais 780 vagas. As inscrições serão realizadas de forma digital, via site da Prefeitura, que será divulgado e disponibilizado assim que abrir as novas turmas.