Educação e sustentabilidade: Recicle aposta na gestão de resíduos e práticas educativas em Belém

A constante preocupação com a preservação ambiental tem sido cada vez mais o foco em debates sobre condutas mais adequadas para minimizar os impactos que atividades industriais, comerciais e até residenciais podem causar no meio ambiente. Entre as principais problemáticas está a descontrolada produção de resíduos, onde o Brasil se enquadra como o maior produtor da América Latina, de acordo com a última pesquisa da International Solid Waste.

Nesse sentido, a gestão de resíduos sólidos, aliada à educação ambiental, tem se mostrado um instrumento fundamental para mudar este cenário. Em Belém, a empresa Recicle Soluções Ambientais é referência na área e oferece serviços diferenciados que contribuem positivamente para a cidade.

Educação ambiental

A educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação, buscando a formação de cidadãos conscientes e críticos, para fortalecer práticas cidadãs. A iniciativa busca que crianças e jovens, no âmbito educacional, desenvolvam uma mentalidade ecológica firme para enfrentar os atuais desafios ambientais a partir da participação e do compromisso.

Resíduos sólidos

Resíduos sólidos são todos os materiais descartados que chegaram ao fim de sua vida útil. Esses resíduos são produzidos por residências, estabelecimentos comerciais, industriais, hospitalares e instalações físicas em geral. A classificação dos resíduos no Brasil é normatizada pela NBR 10.004/2004 , que caracterizou todos os tipos de resíduos como perigosos ou não perigosos.

E para minimizar os danos ambientais dessa problemática, a gestão de resíduos é uma excelente solução para grandes empresas. O gerenciamento de resíduos pode ser entendido como uma série de ações que envolvem as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequadas.

A ação envolve o mapeamento dos processos de uma empresa, a análise dos resíduos gerados por cada processo, como também a classificação e quantificação dos mesmos, o armazenamento e identificação, e então a destinação.

Em Belém, a Recicle Soluções Ambientais cria e executa estratégias exclusivas para otimizar esses processos, observando a particularidade de cada área ou região, oferecendo serviços de:

- Recolhimento e destinação final de resíduos;

- Varrição de ruas;

- Implantação e operação de usinas de triagem e compostagem;

- Implantação e operação de aterros sanitários;

- Incineração de resíduos perigosos;

- Desobstrução de valas e bueiros;

- Capinação, podas de árvores e roçagem;

- Limpeza de feiras e eventos;

- Higienização de locais de difícil acesso (Espaços confinados);

- Limpeza de tanques;

- Sanitização de ambientes (Combate a COVID 19);

- Remediação de área contaminadas com óleos e graxas;

- Aluguel de máquinas e equipamentos

