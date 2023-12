Edgar de Brito Sobrinho: Novo cenário exige adaptação dos profissionais da saúde

Na vanguarda da prática médica, o Dr. Edgar de Brito Sobrinho, vice-diretor clínico do Hospital Adventista de Belém e diretor técnico do Hospital Adventista de Barcarena, enfrenta corajosamente os desafios da profissão. Compreendendo a evolução da medicina na sociedade contemporânea, ele reconhece a crescente participação de pacientes e familiares no processo de tratamento, destacando tal mudança como o maior desafio enfrentado pelos profissionais de saúde hoje em dia.

“Era uma discussão muito técnica, na qual o médico era uma autoridade, o tratamento não era questionado. Hoje, às vezes, não é bem assim. O médico convive com uma série de outros profissionais assistenciais e ele vive hoje dentro de um cenário onde essa família está inserida nessa assistência”, diz.

Além das responsabilidades clínicas, o Dr. Edgar enfatiza os desafios inerentes à relação médico-paciente, que muitas vezes se assemelha a uma transação comercial, com a necessidade de negociar horários e garantir a qualidade do atendimento em um contexto em que a demonstração de resultados é limitada e até proibida pelo Código de Ética Médica.

A crescente ênfase da Medicina quanto ao estilo de vida ideal apresenta um novo paradigma para os médicos, exigindo que eles não apenas promovam a saúde preventiva, mas também atuem como modelos de hábitos saudáveis, refletindo na prática aquilo que pregam. Esta mudança exige do profissional um cuidado pessoal ainda maior, ao mesmo tempo em que o capacita a orientar seus pacientes de maneira mais eficaz em direção a uma vida saudável e equilibrada.

O compromisso do Dr. Edgar com a atualização profissional é inegável. Embora reconheça a importância de participar de congressos, ele prefere se manter atualizado por meio da leitura de artigos científicos especializados, aprofundando-se em tópicos relevantes de sua área de atuação. “Eu acho que um médico tem uma plataforma de acesso a informações em revistas médicas bem estruturadas, conceituadas, e ele consegue, sim, manter uma atualização adequada”, completa.

Edgar de Brito Sobrinho

Vice-diretor clínico do Hospital Adventista de Belém e diretor técnico do Hospital Adventista de Barcarena

Endereço: Hospital Adventista de Belém, avenida Almirante Barroso, 1.758, Marco

Telefone: 3084-8686

Site: hab.org.br