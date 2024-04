Eccoa explica como cuidar da saúde de maneira integral

O dia a dia corrido das pessoas e, consequentemente, a falta de tempo para realizar atividades de lazer, faz com que o número de casos de ansiedade, estresse e depressão aumente cada vez mais. Sendo assim, é importante a criação de espaços que tratem as pessoas com mais consciência, cuidado e atenção, como é o caso do Espaço de Cuidado, Consciência e Atenção à Saúde (Eccoa Saúde), que oferece alternativas para equilibrar corpo e mente.

De acordo com Lídia Machado, psicóloga e sócia-administradora do Eccoa, é importante que os profissionais da saúde mudem a forma de olhar para o sintoma do paciente. “Que possamos olhar com mais curiosidade e sensibilidade para investigar todas as possibilidades, já que um sintoma emocional, por exemplo, pode se intensificar quando a pessoa está passando por um processo de dor física e vice-versa. Só quando desenvolvemos esse olhar é que é possível compreender e aplicar o cuidado à saúde de forma integral”, afirma.

Para Lídia Machado, psicóloga e sócia-administradora do Eccoa, é extremamente importante ter sensibilidade com os pacientes (Foto: Marcelo Antônio)

É válido ressaltar a necessidade das pessoas se conscientizarem sobre a importância de olhar para a saúde de maneira integral e também de forma preventiva. Além disso, é necessário buscar profissionais capacitados, que tenham uma visão sistêmica e integrada para que desenvolvam um acompanhamento personalizado para as suas necessidades.

Eccoa

Localizado em Belém e Ananindeua, o Eccoa oferece serviços que abrangem todos os níveis do ser humano. Atualmente, o espaço dispõe de serviços para a saúde física, como pilates, acompanhamento nutricional, osteopatia e terapia crâniosacral. Já para a saúde emocional e energética, há psicoterapia, acupuntura e reiki. E para a estética corporal e facial, massagens, drenagem linfática e limpeza de pele.

O sócio do Eccoa, Caio Machado, ressalta que os tratamentos oferecidos pelo espaço melhoram a qualidade de vida dos pacientes (Marcelo Antônio)

Para Caio Machado, fisioterapeuta e sócio-administrador do Eccoa, esses tratamentos oferecem a melhoria da qualidade de vida e melhora das dores, tanto físicas quanto emocionais. “As pessoas que chegam aqui no Eccoa hoje percebem que temos um foco na humanização do atendimento, acolhendo e buscando a melhor maneira de ajudá-las. É realmente um cuidado consciente, queremos que as pessoas se sintam confortáveis aqui”, destaca o fisioterapeuta.

Qualidade de vida

A aposentada Maria Madalena Mendonça, de 73 anos, frequenta o Eccoa há 17 anos. Atualmente, a idosa faz pilates na unidade da Curuzu, massagens e terapia crâniosacral. Ela comenta que o local é um espaço de acolhimento e cura.

“Eu tinha muitas dores quando cheguei aqui, tinha uma fibromialgia que me atacava muito e depois que eu comecei o pilates ininterruptamente, com dedicação, a fibromialgia foi ‘pro brejo’. Hoje estou bem, não fico sem o pilates, sem o acolhimento do Eccoa e as pessoas daqui. A Terapia crâniosacral também contribui demais para isso, é uma necessidade que o corpo tem de se autocurar e a crâniosacral contribui muito para esse processo”, acrescenta Maria Madalena.

O Eccoa possui duas unidades, localizadas na travessa Curuzu e no Shopping Metrópole.