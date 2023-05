Dores no tornozelo: Shopping da Saúde destaca quando é indicado usar estabilizador

As dores no tornozelo podem prejudicar as atividades domésticas e até mesmo as demandas do trabalho, já que dificultam a mobilidade. Geralmente, esse problema pode ser causado por lesões, artrose ou tendinite. Para tratar essas dores, recomenda-se o uso de estabilizador, que atua na prevenção de lesões e promove a rápida recuperação de entorses. Em Belém, o Shopping da Saúde oferece o estabilizador Kestal BOA com excelente qualidade, durabilidade e custo-benefício.

De acordo com Bianca Louize Brito, supervisora de marketing do Shopping da Saúde, o estabilizador da Kestal BOA é um produto produzido com material respirável, nobre e de alta performance. “O estabilizador é ultra resistente, garantindo uma melhor qualidade e durabilidade”, destaca Bianca.

Antes de começar a usar o estabilizador, é necessário consultar um especialista para examinar o tornozelo e indicar o melhor tratamento.

Sintomas

Geralmente, problemas no tornozelo causam alguns sintomas, os mais comuns são: dores, inflamação e estiramento muscular. Além disso, alguns hábitos podem agravar os sintomas, como usar sapatos mal ajustados e, no caso das mulheres, o uso de sapatos com salto alto.

Com a tecnologia do sistema BOA, o estabilizador permite o ajuste no tornozelo, proporcionando mais conforto, praticidade e segurança nas atividades diárias.

Outro ponto importante é que o acessório ortopédico oferece um melhor suporte ao corpo devido à forma da tala, que consegue contornar a base do pé. Já as hastes do produto conseguem acomodar os ossos do pé, reduzindo os riscos de torções.

