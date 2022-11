DIY decoração de natal: 3 enfeites fáceis e rápidos para a decoração de Natal da sua casa

Uma das coisas mais legais das festas de fim de ano, além da celebração com a família, é a decoração de Natal. Afinal, montar a árvore e arrumar a casa para receber os familiares acaba se tornando um momento muito especial. E, para quem quer deixar a casa ainda mais linda para a data, é importante ter criatividade na hora de criar as decorações artesanais.

E, pensando em decoração, separamos três ótimas ideias de enfeites fáceis e práticos para você fazer aí na sala da sua casa e, o melhor de tudo, com itens que você pode encontrar na Papelaria Brazz Brazz. Vem conferir!

1- Enfeites de parede com folha EVA

O EVA (Etileno Acetato de Vinila) é perfeito para compor diversas decorações na parede, como enfeites em formato de meia do papai noel, biscoitinhos, minis árvores de natal, guirlandas e até bolas natalinas. E para fazer é muito simples, basta ter uma folha EVA - pode ser com ou sem glitter- cola quente, cartolina, tinta látex e um estilete.

Em um papel cartolina, desenhe e recorte os moldes que você vai querer usar, como por exemplo, de um biscoitinho. Após isso, coloco o molde em cima do EVA e com um estilete corte ao redor do molde, depois disso é só pintar da forma que deseja.

2- Decore sua árvore de natal com bolas de isopor

Bolas de isopor são uma excelente opção para ousar na criatividade (Banco de imagens/ Freepik)

Você provavelmente já viu por aí enfeites de natal com isopor, principalmente bolinhas natalinas ou aquelas caixinhas de presentes que ficam penduradas na árvore de natal, são lindas, né verdade? E fazer é fácil e divertido. Para as bolinhas o ideal é investir em um isopor mais grosso, papel lixa, tinta acrílica e muita criatividade.

Para fazer as bolinhas é simples, primeiramente corte um pedaço significativo de isopor, use o papel lixa para moldar o material cortado até ele ficar em um formato mais circular. Após isso, decore o enfeite com as cores e desenhos que você mais gosta, use a criatividade e tudo ficará impecável.

3- Ornamentos com papel sulfite colorido

Sabe aquele papel que você usa para fazer impressões, o sulfite? Pois é, com o toque certo ele pode se tornar um lindo ornamento na sua sala. Com o papel sulfite colorido você consegue fazer ótimas decorações, como anjinhos para fixar nas paredes, árvore de natal para mesas ou até pêndulos para colocar nas portas e janelas.

Sobretudo, se você quer fazer anjinhos, basta recortar e dobrar o papel sulfite em um formato semelhante ao de um anjo, para isso, será necessário imaginação Portanto, opte por cores mais voltadas ao tom pastel, sem dúvida sua decoração ficará linda.

E, agora que já tens uma ideia sobre como decorar a sua casa para as festas do fim de ano, basta colocar a mão na massa, só não esqueça de dar um pulinho na Papelaria Brazz Brazz, lá você encontra todos os materiais mencionados para compor a sua decoração.