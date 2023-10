Distribuidora Mercúrio Alimentos apresenta amplo portfólio de produtos na Supernorte

A SuperNorte é considerada a maior feira de supermercadistas e fornecedores da região Norte do Brasil. O evento, que acontecerá de 4 a 6 de outubro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, é uma excelente oportunidade para impulsionar o mercado da indústria alimentícia. A Distribuidora Mercúrio Alimentos estará presente na edição deste ano do evento.

Além de sua relevância na indústria alimentícia, a SuperNorte proporciona aos visitantes e participantes um ambiente propício para estabelecer parcerias estratégicas, assim como fortalecer o mercado na região.

“Estamos ansiosos em participar dessa importante ocasião, que promove conhecimento, networking e impulsiona o comércio entre empresários de diferentes portes. Nossa equipe estará disponível para compartilhar as últimas novidades e apresentar nosso amplo portfólio de produtos de alta qualidade, com ênfase nas linhas Quality Beef e Superchef. Será uma excelente oportunidade para os participantes conhecerem nossas marcas e entenderem como podemos atender às necessidades e demandas do mercado”, destaca o representante da Distribuidora Mercúrio Alimentos.

Ao longo dos dias do evento, a equipe da Distribuidora Mercúrio Alimentos realizará diversas atividades interativas com os visitantes do estande. Além disso, os participantes terão a oportunidade de degustar os produtos da marca, garantindo uma experiência única aos visitantes.

“A presença da Mercúrio Alimentos na SuperNorte reforça nosso compromisso em oferecer excelência em qualidade, variedade e atendimento aos nossos clientes e consumidores. Convidamos a todos a nos visitar durante a SuperNorte, no Hangar, e desfrutar de uma experiência enriquecedora, repleta de oportunidades de negócios e networking”, complementa o representante.

Conheça a Distribuidora Mercúrio Alimentos

Distribuidora Mercúrio Alimentos atende desde o pequeno varejo até grandes redes de supermercados e atacados (Divulgação)

Considerada uma das maiores distribuidoras do Estado do Pará, a Distribuidora Mercúrio Alimentos opera em inúmeros municípios com uma ampla estrutura comercial especializada em vários segmentos de mercado, garantindo atendimento desde o pequeno varejo até grandes redes de supermercados e atacados.

Uma das principais vantagens da distribuidora é a diversidade da linha de produtos, que atende a todas as necessidades, desde a higiene pessoal a material de limpeza, alimentos variados, bebidas e muito mais.

“Oferecemos mais de 1400 SKU das melhores marcas do mercado. Além disso, possuímos capacidade instalada de 2.000 toneladas, com ampliação prevista para 4.000 toneladas até outubro de 2023, para congelados e resfriados, além de 2.000 toneladas de armazenagem para produtos secos”, ressalta o representante da distribuidora.

A Distribuidora Mercúrio Alimentos tem como prioridade a busca por uma melhor experiência de compra e relacionamento com os clientes. Um exemplo disso são os investimentos constantes em infraestrutura e capacidade, o que proporciona um serviço de qualidade e eficiência.

“Nosso foco está sempre em proporcionar a melhor experiência de compra e estabelecer relacionamentos sólidos com nossos clientes. Valorizamos a confiança depositada em nós e estamos empenhados em superar as expectativas, garantindo produtos de qualidade e um atendimento personalizado”, explica o representante.

A Distribuidora Mercúrio Alimentos está comprometida em fornecer soluções eficientes e contribuir para o sucesso do negócio de seus cientes. Para saber mais sobre a distribuidora e descobrir o que a torna uma referência no mercado, clique aqui.