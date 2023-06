Distribuidora Belém Toner oferece serviço de delivery

A impressão de documentos e materiais em escritórios, empresas e residências é frequente na rotina de trabalho de muitas pessoas e quando ocorrem imprevistos como a falta de tinta, papeis ou panes nos equipamentos atrapalha o andamento das atividades.

A Distribuidora Belém Toner atua com vários serviços no mercado de impressão para evitar que imprevistos e pequenos acidentes dificultem a rotina de trabalho. Um deles é o aluguel de impressoras, que permite ao usuário solicitar um novo equipamento de modo fácil e prático para continuar as atividades.

O aluguel de equipamentos para empresas possui inúmeras vantagens, além de prevenir o surgimento de situações inesperadas. A utilização de impressoras novas, cartucho de toner reserva, recarga de toner e manutenção são alguns dos benefícios.

Entre as impressoras para aluguel estão as franquias Brother e Kyocera. A Belém Toner possui equipamentos monocromáticos e coloridos das marcas Brother, Epson, Canon e HP, todos disponíveis para locação.

A locação de impressoras e mais informações podem ser solicitadas pelo número (91) 98115-7332 pelo aplicativo de mensagens instantâneas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A Distribuidora conta com diferentes opções de modelos e marcas.

As panes nos equipamentos de impressão também podem ser solucionadas com a troca de peças ou reabastecimento de suprimentos, como a troca do refil do toner, refil de tinta, de cartuchos e refil do cartucho do toner.

A Distribuidora Belém Toner comercializa os suprimentos específicos e peças para cada tipo de impressora. Estes produtos também podem ser entregues pelo delivery visando a agilidade, praticidade para resolver os imprevistos dos clientes em um curto período de tempo. Saiba mais sobre o serviço e a área de entrega e horário pelo número (91) 98115-7332 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A empresa ainda conta com acessórios e equipamentos auxiliares de escritório para venda, entre eles, capa e contracapa, plastificadora, guilhotina, refiladora e polaseal em A4 e RG. Verifique a disponibilidade e serviço de delivery destes produtos no WhatsApp.

Outro serviço ofertado pela Distribuidora Belém Toner é a assistência técnica especializada preventiva e corretiva com a possibilidade de reposição de peça original. A assistência também possui contrato de manutenção e locação.