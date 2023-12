Diretoria da Estação Cosméticos realiza entrega 100 marmitas no Natal

No último dia 24, a diretoria da Estação Cosméticos realizou uma ação solidária que beneficiou moradores de rua da região central de Belém. Em sua quarta edição, a iniciativa consistiu na preparação e entrega de 100 marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Tamires de Oliveira, Gerente de marketing da Estação Cosméticos a ação é um exemplo de solidariedade e amor ao próximo, valores que são defendidos pela equipe. "A iniciativa da nossa diretoria é abraçar as pessoas, todas as pessoas no Natal, com os ensinamentos de Jesus Cristo, ajudar os próximos a não passarem o Natal só, a terem o que comer na verdade", afirmou Oliveira.

A preparação das marmitas contou com o apoio do restaurante Estação Café, que funciona na própria Estação Cosméticos da Presidente Vargas. A equipe se mobilizou de forma solidária e montou as marmitas juntamente com a diretoria da empresa. O gerente da loja e o gerente do restaurante também participaram da ação, assim como outros funcionários da Estação que quiseram e puderam ajudar.

100 marmitas foram entregues para pessoas em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Divulgação)

As entregas foram realizadas nos arredores da Presidente Vargas, incluindo a Boulevard Castilhos França entre as praças, na Valdemar Henrique e no novo complexo gastronômico. Além disso, a equipe também entregou as marmitas em frente à própria loja, onde muitas pessoas em situação de rua se encontram.

A ação de Natal Solidário da Estação Cosméticos tem como objetivo abraçar as pessoas e transmitir a mensagem de que devemos olhar para o próximo com um olhar diferente, ajudando com o que podemos. "Jesus nos ensinou muito sobre olhar para o próximo, sobre caridade, sobre poder ajudar com o que nós temos. Nos ensina que precisamos sempre tomar a iniciativa de poder ajudar o próximo, seja com alimento, seja com doações de roupas, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com o que a gente pode fazer", destaca Tamires de Oliveira.

Entregas foram realizadas nos arredores da Av. Presidente Vargas (Foto: Divulgação)

A ação solidária da Estação Cosméticos é um exemplo de como empresas e indivíduos podem contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, mostrando que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas.