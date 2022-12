Direitos e políticas públicas são prioridades para a gestão municipal

Uma das principais metas do Governo da Nossa Gente está voltada para a garantia de direitos e políticas públicas dos cidadãos belenenses. Para isso, no ano de 2022, os órgãos municipais Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) e a Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos (SecDH) seguiram empenhados com ações de cidadania, saúde, educação e segurança pública.

Ação Combel nos Bairros no Conjunto Sevilha promoveu educação e rede de apoio aos moradores (Ascom Combel)

A Prefeitura de Belém, por meio da Combel, realiza o programa municipal ‘É das Manas’, que tem como objetivo garantir a dignidade e promover políticas públicas para as mulheres da capital paraense. Além disso, a coordenadoria realizou ações voltadas para a promoção dessas políticas que impactaram a vida de muitas mulheres, como a Combel nos Bairros, a ação S.O.S. Manas e, em 2022, a campanha ‘Não é Não!’ de Combate à Importunação Sexual nos transportes públicos, em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Outro eixo que também ganhou destaque foi o de trabalho e qualificação. Só nos meses de outubro e novembro deste ano, foram mais de 50 vagas de cursos profissionalizantes, no Senac, para as assistidas da coordenadoria em situação de vulnerabilidade social. Com o apoio de diversos parceiros, essa ação garante a autonomia financeira, a volta ao mercado de trabalho e o empreendedorismo para mulheres.

Ação da SecDH, no mês de julho, atingiu um público superior a quatro mil pessoas em Belém e em ilhas da cidade (Joyce Ferreira/Comus)

A Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos (SecDH) também seguiu dedicada no papel de promover políticas públicas, o órgão municipal objetiva tornar Belém na capital da cidadania e dos direitos humanos. Durante o ano de 2022, a SecDH realizou diversos serviços na cidade, com cursos de capacitação e aperfeiçoamento para servidores e comunidade; ações de cidadania e combate ao trabalho infantil; e também segiu ativa no programa municipal de alfabetização.

A Educação em Direitos Humanos, conta com o programa Escolas de Cidadania, que trabalha com a formação de servidores da rede municipal por meio do curso Escuta Especializada, abrangendo servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Secretaria Municipal de Educação (Semec) e Fundação Escola Bosque (Funbosque).

Na área da Justiça Restaurativa, a SecDH tem parceria firmada com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e Ministério Público do Pará (MPPA), na implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa. O Núcleo atua em conflitos trazidos pelas demandas da comunidade e forma lideranças para atuar com práticas restaurativas e mediação de conflitos nos territórios. Além de atuar em defesa das mulheres na sociedade, participando de ações como o ‘Março das Manas’, ‘Ação Cidadã para as Mulheres, com o cadastramento para o Bora Belém, a Feira da Economia Solidária, atendimento jurídico com a Defensoria Pública, aulão de dança e ginástica, ações de estética e embelezamento, e orientações e doações da Defesa Civil Municipal.

Outra preocupação e linha de atuação da Secretaria é o combate ao trabalho infantil. Para isso, a SecDH integra a Comissão Intersetorial Municipal das Ações Estratégicas para a Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), lançada pela Prefeitura em 2021. E, com a Funpapa e outros órgãos municipais, planeja e desenvolve políticas de enfrentamento ao trabalho infantil.

Ao longo dos dois anos de gestão municipal, a SecDH participou de reuniões, ações de cidadania e manifestações em atividades contra a intolerância religiosa, em defesa da vida de mulheres, negros e negras, crianças e adolescentes, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas refugiadas e população LGBTI+, e pela construção de uma segurança pública cidadã.

