Dicas para o armazenamento seguro de resíduos perigosos

Alguns resíduos produzidos diariamente em domicílios e empresas podem ser perigosos para a saúde pública e para o meio ambiente provocando contaminações e outros danos, por isso é importante o armazenamento correto e seguro desse tipo de material.

O gerenciamento e armazenamento correto dos resíduos mais perigosos devem obedecer todas as etapas do processo. A NBR 12235 de 04/1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos fixa condições necessárias e indispensáveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos com o objetivo de proteger a saúde pública e o meio ambiente.

A NBR 12235 de 04/1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos fixa condições necessárias e indispensáveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos com o objetivo de proteger a saúde pública e o meio ambiente. O gerenciamento de resíduos industriais exige estrutura completa e adequada com o cumprimento de todas as normas e regulamentações exigidas.

O processo desse tipo de material exige estrutura adequada para o acondicionamento dos resíduos a fim de garantir a segurança e a preservação do meio ambiente.

Os recipientes nos quais os materiais serão depositados também necessitam de alguns cuidados. Eles devem ser tipo contêineres e tambores depositados, de preferência, acomodados em áreas cobertas e ventiladas e depositados sobre bases de concreto ou de materiais que evitem a lixiviação e percolação de substâncias para o solo.

Outro cuidado é com a rotulação dos contêineres, ela é fundamental para a identificação rápida e fácil dos resíduos armazenados. A disposição dos recipientes também é um ponto de atenção, pois deve seguir a recomendação das normas para evitar possíveis imprevistos, por exemplo, reações devido aos possíveis vazamentos.

As características dos resíduos também devem ser observadas na hora da escolha do material dos recipientes e do tipo de armazenamento, entre elas, a densidade, o tamanho da particula, a umidade, a temperatura e etc.

O manuseio dos materiais mais perigosos deve ser realizado por profissionais capacitados e com equipamentos de proteção individual. A inspeção do espaço também é uma forma de garantir a segurança da equipe que atua no local. Ela deve ser feita periodicamente com a verificação de todos os itens.

Para evitar acidentes e outras ocorrências, a área de armazenamento dos resíduos deve conter uma sinalização de segurança com a identificação dos riscos de circulação pelo local, sistema de comunicação interno e externo, boa iluminação, entre outros.

Os serviços de coleta e transporte de resíduos classe I e II, limpeza de espaço confinado (limpeza de porões de navio e tanques em geral), tratamento de lâmpadas, tratamento de incineração, emergências ambientais e blendagem também fazem parte do catálogo da Cidade Limpa.