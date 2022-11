Diabetes: cuidados e formas de prevenção

O dia 14 deste mês é dedicado, no mundo todo, ao Diabetes, doença crônica que, atualmente, atinge cerca de 7% da população adulta e que pode ser silenciosa por muitos anos.

O médico Ricardo Bezerra, especialista em saúde da família do Hapvida NotreDame Intermédica, explica sobre os fatores de risco para o aparecimento da patologia, seus sintomas e medidas de prevenção.

O especialista esclarece que o diabetes inicia, geralmente, a partir dos 50 anos, entretanto dependendo do estilo de vida do paciente pode se manifestar mais cedo. ”Sedentarismo, alimentação desregrada, rica em açúcar e pobre em verduras e proteínas pode ocorrer de desenvolver diabetes”.

A adoção de hábitos saudáveis como a rotina de prática de atividades físicas, dieta balanceada rica em cereais e pouco consumo de carboidratos contribuem para o desenvolvimento tardio da doença, além de oferecer uma vida com mais saúde.

Bezerra alerta que os pacientes com fatores de risco, como histórico familiar de diabetes, estilo de vida não saudáveis devem ter o cuidado de sempre procurar atendimento médico com rotinas de exames e check-up para realizar o monitoramento e se for o caso o diagnóstico precoce.

Ele complementa que o surgimento de sede excessiva, emagrecimento mesmo com uma boa alimentação e urina em grande quantidade e muitas vezes ao longo do dia são possíveis sintomas.

Após o diagnóstico confirmado de diabetes o tratamento inicial é a mudança da rotina de vida com a inclusão de práticas de exercícios e alimentação correta. “O diabetes é uma doença hoje que já tem um tratamento muito bem estabelecido, seguro com várias drogas que podem ser utilizadas quando necessário, mas na maioria dos casos trata-se da mesma forma que se previne: estilo de vida saudável, fazer exercícios e alimentação correta”, destaca o médico.

As medicações podem variar de acordo com o nível da doença. Para casos mais avançados, a recomendação é o uso de insulina e Ricardo esclarece que mesmo sendo um medicamento injetável e um pouco incomodo é eficaz para o tratamento.

Ele sinaliza que a ausência de cuidados corretos e contínuos podem gerar várias complicações como retinopatia diabética, neuropatia periférica, doenças renais, aumento risco de infarto e AVC e várias outras doenças.

O Hapvida dispõe do programa Viver Bem, que atua na melhora da qualidade de vida e práticas saudáveis para os pacientes e já está presente em várias cidades e em breve estará em todos os municípios do país.