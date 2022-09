Dia Nacional do Sorvete: confira 3 receitas para preparar

No dia 23 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Sorvete, uma sobremesa saborosa e que ainda refresca nos dias mais quentes. Mas você sabe como e quando ele surgiu?

O sorvete surgiu na China cerca de 4 mil anos a partir de uma sobremesa a base de leite e arroz congelada na neve e com o passar do tempo foi se popularizando e sofrendo modificações, porém a maior parte da população só teve acesso cerca de 3 séculos após o seu aparecimento com a abertura de um café por Francesco Procópio em Paris.

Em seguida, a sobremesa foi se espalhando pela Europa e chegou ao Brasil no ano de 1834 com comerciantes do Rio de Janeiro que começaram a produzir com frutas brasileiras. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), as mais de 10 mil empresas ligadas ao setor faturam mais de 13 bilhões de reais por ano, gerando mais de 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos.

Ainda segundo a ABIS, o país consumiu 1050 milhões de litros em 2020 e a região sudeste se destaca com um consumo de 52%, acompanhada pelo nordeste com 19%. A região norte aparece com 5%. O diferencial dos sorvetes do norte em especial do Pará e de Belém é a produção com as frutas regionais como açaí e tapioca e que ganham destaque de vendas nas unidades da Maioca Sorvete Artesanal.

Sobremesas com sorvete são opções para refrescar durante as altas temperaturas (Pnw Production/ Pexels)

Além dos sabores de tapioca e açaí, as outras frutas da região, taperebá, bacuri, cupuaçu, castanha do pará também ganham sorvetes junto com os mais de 50 disponíveis no cardápio. O sorvete é uma das sobremesas mais democráticas, porque possui opções para todos os tipos de paladar, mas que tal incrementá-lo ainda mais? Confira três receitas para preparar para encontros com a família, amigos e para as crianças.

Petit Gateau de doce de leite com sorvete de tapioca

Ingredientes:

200 gramas de doce de leite

100 gramas de manteiga

60 gramas de açúcar

3 ovos

30 gramas de farinha de trigo peneirada

15 gramas de amido de milho

Para servir:

Biscoito de maizena batido no processador

Sorvete de tapioca

Folhas de hortelã

Açúcar de confeiteiro

Modo de preparo:

Derreta no fogo o doce de leite e a manteiga. Bata na batedeira até ficar cremoso, durante dez minutos.Adicione o açúcar e uma pitada de sal e bata mais cinco minutos. Coloque os ovos um por um e diminua a velocidade da batedeira. Bata até ficar bem liso e retire da batedeira. Finalize devagar misturando a farinha e o amido de milho. Encha as formas já untadas com manteiga e farinha. Guarde no freezer durante quatro horas. Depois, leve ao forno a 250ºC durante exatos oito minutos. Deixe descansar durante cinco minutos antes de desenformar e servir. Se preferir, você pode cozinhar para adiantar, guardar fora da geladeira durante seis dias e esquentar durante 20 segundos no micro-ondas.

Para servir - Modo de Preparo:

Desenforme o petit gâteau, coloque uma bola de sorvete de tapioca em cima. Cubra com de farofa de biscoito de maizena, folhas de hortelã e açúcar de confeiteiro.

Torta de Sorvete com Castanha do Pará

Ingredientes:

1 pacote de biscoito maisena triturado (200g)

4 colheres de sopa de manteiga

1 caixa de chocolate estilo bis ao leite

1 caixa de chocolate estilo bis branco

Recheio:

1 xícara de chá de leite condensado

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 litro de sorvete de creme

1 xícara de chá de castanhas-do-pará picadas

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o biscoito triturado com a manteiga até formar uma farofa bem úmida. Espalhe a farofa no fundo de uma fôrma de aro removível de 22 cm de diâmetro, apertando bem com os dedos. Leve ao forno médio (180º C), pré-aquecido, por 8 minutos ou até firmar. Retire e deixe esfriar. Para o recheio, leve uma panela ao fogo baixo, com o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga, mexendo até engrossar. Desligue, misture com o creme de leite e deixe esfriar. Para a montagem, coloque os chocolates tipo bis ao leite e branco, intercalados, na lateral da fôrma de modo decorativo. Coloque o sorvete sobre a massa, junte o brigadeiro e a castanha-do-pará e misture aleatoriamente para que fique mesclado. Leve ao congelador por 4 horas. Retire, desenforme, decore como desejar e sirva.

Sorvete com frutas

Escolha o sabor de sorvete da sua preferência e acrescente frutas como morango, coco, kiwi, uva e pêssego.

Anota essa dica! Passe em uma unidade da Maioca e escolha seu sabor preferido para preparar uma das receitas acima.