Dia Mundial do Meio Ambiente: Veja como o setor siderúrgico pode contribuir para um futuro verde

A indústria brasileira do aço é responsável por 54,9% da produção, ocupando a primeira posição entre os países da América Latina e a 9ª no ranking mundial, com participação de 1,8% da produção. Os dados são de 2023, divulgados pelo Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço, que analisa as séries históricas do setor.

Além de contribuir com a economia e o crescimento do país, a siderurgia se une em prol de ações de transformação para um futuro mais sustentável. O segmento tem avançado na participação de debates sobre sustentabilidade, tema que ganha ainda mais força neste Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho.

Entre os desafios está a redução do impacto do consumo energético, poluição e emissões de carbono, um dos causadores do efeito estufa e do aquecimento global. Para isso, o setor tem investido na modernização de processos de produção, que utilizam fornos de temperaturas extremas para transformar minério de ferro em aço e seus derivados.

Outra solução está em parcerias para a construção de parques eólicos e solares que possam suprir uma parte significativa da demanda de consumo. Além das energias renováveis, a eficiência energética também é uma prioridade.

Economia circular

Em Marabá, a SINOBRAS, empresa do Grupo Aço Cearense, trabalha sob a ótica da economia circular. A maior recicladora do norte/nordeste brasileiro produz aço com 70% de sucata e 30% de ferro-gusa líquido.

“Nós atuamos na verticalização da produção do aço, somos uma siderúrgica integrada que desenvolve atividades de transformação do minério de ferro e de produção do aço e leva ao consumidor final itens como vergalhões, fio máquina, telas e treliças” - Junimara Chaves, gerente de Sustentabilidade da SINOBRAS.

A economia circular se baseia na redução de resíduos e poluição desde o início do processo produtivo, mantendo os produtos em ciclo de uso e regenerando os sistemas biológicos naturais. Isso é possível com o uso de carvão vegetal, o biorredutor produzido em mais de 40 mil hectares de fazenda de plantio de eucalipto, na SINOBRAS Florestal, em São Bento do Tocantins (TO).

Práticas agregam valor ao processo produtivo e ao meio ambiente (Divulgação/ SINOBRAS)

De acordo com Junimara, as práticas agregam valor ao processo produtivo e ao meio ambiente. “Com a sucata, se recicla um resíduo que seria descartado. No modelo de economia circular, se aproveita também tudo o que é gerado no processo, como o gás de alto forno é reutilizado e assim se consome menos gás GLP. O gusa também é transportado para a aciaria ainda líquido, reduzindo o gasto de energia; os resíduos finos se tornam co-produtos para a sinterização e retornam para a produção”, cita a gerente.

O comprometimento da empresa também cria oportunidades de negócios que contribuem para os cuidados ambientais, econômicos e sociais. “O processo integrado permite a ciclagem de tudo o que é gerado, aproveitamento de energia e agregando mais valor aos produtos. além disso, tem uma cadeia indireta que é beneficiada na região, com formação de mão de obra e investimentos em logística”, acrescenta Junimara.