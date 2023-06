Dia Internacional do Cooperativismo: Ações que transformam o mundo

Seja no transporte, na saúde, na educação, em soluções financeiras ou na alimentação, o cooperativismo está presente no dia a dia do paraense, levando benefícios e qualidade de vida através de diversas cooperativas e em diferentes atividades econômicas. No dia 1° de julho é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, também chamado de CoopsDay, quando são realizadas ações de cooperativas ao redor do mundo dando a oportunidade de mostrar como esse modelo de negócio pode contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável

Essas ações são colocadas em prática com o Dia de Cooperar, o maior movimento de voluntariado cooperativista do Brasil, com serviços de cidadania, esporte, cultura e lazer, levando bem-estar e qualidade para a comunidade na qual a cooperativa está inserida. O Sistema OCB Pará, como representante máximo das cooperativas no Estado, apoia as ações desenvolvidas, fortalecendo o cooperativismo estadual.

“As cooperativas são agentes transformadores essenciais. São projetos sustentáveis que visam o desenvolvimento social e econômico da comunidade. Atualmente, o cooperativismo paraense atinge mais de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente, e nós do Sistema OCB/PA trabalhamos incansavelmente em prol desse movimento, que a cada dia que passa, ganha mais força”, disse o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.

Dia C

Algumas ações já foram realizadas por cooperativas, como é o caso do Dia C Juruti, na região do baixo amazonas. No dia 23 de junho, foram realizadas ações de cidadania e atividades de lazer para o município, reunindo profissionais e voluntários com serviços de vacinação, emissão de documentos e aferição de pressão arterial. Também foi ofertado corte de cabelo e atividades recreativas e apresentações culturais. O evento foi realizado pela COOAFAJUR e aproximadamente 500 pessoas foram atendidas.

"Estamos muito felizes em realizar o Dia C aqui em Juruti. Poder compartilhar sobre o impacto positivo do cooperativismo na comunidade através dessas ações é muito gratificante porque estamos transformando realidades", disse Sônia Nascimento, Diretora Administrativa e Financeira da COOAFAJUR.

A cooperativa SICOOB COOESA esteve presente no dia C no bairro do Guamá, em Belém ()

Já o Dia C realizado no bairro do Guamá, foi promovido pela cooperativa financeira SICOOB COOESA, no dia 26 de junho, na Escola Estadual Barão de Igarapé Miri. A escolha do bairro para a ação foi estratégica, por ser localizada a sede das primeiras cooperativas mirins da Região Norte, apoiadas pelo Instituto SICOOB. A cooperativa ofereceu emissão de RG e orientação financeira para toda a comunidade.

“Através da emissão do RG, nós estamos trazendo dignidade aos nossos cooperativistas mirins, crianças, adolescentes e a sua família, acima de tudo, dando ênfase ao princípio do interesse pela comunidade”, disse a presidente da SICOOB COOESA, Márcia Ramos.