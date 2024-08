Dia dos Pais: confira dicas e receitas para comemorar a data com um almoço especial

O Dia dos Pais está chegando e nada melhor do que aproveitar a data para reunir a família e presentear quem se ama. Para deixar esse dia ainda mais especial, o Atacadão separou dicas de receitas para preparar um delicioso almoço para o paizão, tornando o Dia dos Pais ainda mais saboroso e inesquecível.

Quando se pensa em comemoração do Dia dos Pais, uma das receitas mais tradicionais, sem dúvidas, é o churrasco. Mas uma boa opção para sair do comum e agradar o paizão, é apostar em receitas deliciosas, práticas e diferenciadas.

Confira algumas receitas com pratos deliciosos para presentear os papais:

Macarrão de forno

Essa é uma alternativa fácil, deliciosa e que não demanda muitos ingredientes. O macarrão de forno cremoso é uma boa pedida para os pais que amam massa.

Ingredientes:

500 gramas de macarrão tipo penne

400 gramas de presunto em cubos

400 gramas de queijo muçarela em cubos

100 gramas de queijo parmesão ralado

2 caixas de creme de leite

1 pacote de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Orégano a gosto

Como preparar:

O primeiro passo é cozinhar o macarrão de acordo com as orientações da embalagem, até ficar al dente. Em seguida, escorra e volte para a panela. Com o fogo desligado, adicione o creme de leite, molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto. Depois, acrescente o presunto e o queijo em cubos. Misture bem. Transfira tudo para um refratário e cubra com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Para finalizar, é só servir.

Peixe assado de forno

Se tem algo que um bom pai paraense ama, é peixe. E para celebrar a data, uma boa pedida é apostar em um delicioso peixe assado para ninguém botar defeito.

Ingredientes:

½ cebola grande fatiada

400 gramas de filé de tilápia

500 gramas de batatas

½ brócolis

15 tomates-cereja

2 colheres sopa de suco de limão

1 colher chá rasa de sal

¼ de colher chá de pimenta-do-reino

½ colher sopa rasa de alho ralado

½ xícara chá de coentro picado

½ xícara chá de azeite de oliva

Como preparar:

Tempere os filés com suco de limão, alho, sal e pimenta a gosto. Deixe reservado. Em um liquidificador, bata o coentro com azeite de oliva até formar um molho. Em seguida, pegue um refratário e faça uma cama com as rodelas de cebola. Coloque os filés já temperados e despeje o molho por cima. Faça uma cobertura com as batatas em rodelas, o brócolis em pedaços pequenos e os tomates-cereja. Coloque um fio de azeite e acerte os temperos. Leve ao forno preaquecido a 180°C até que as batatas estejam bem cozidas. Uma dica é testar com um garfo. Após o cozimento, é só servir.

