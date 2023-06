Dia de Cooperar chega à sua 10ª edição em Santarém

A Pérola do Tapajós foi o primeiro município do Pará a receber, em 2014, a ação do Dia de Cooperar, o maior movimento de voluntariado cooperativista do Brasil. Neste ano, as cooperativas santarenas farão a celebração de 10 anos da primeira edição com atividades de saúde, cidadania, esporte e lazer.

O evento ocorre no dia 1º de julho, data em que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo. A programação iniciará às 08h no Colégio Batista. A partir das 18h30, ocorrerá a 1ª Corrida e Caminhada da Cooperação em Santarém.

Pela manhã ocorrerão ações de atendimento médico, emissão de documentos, vacinação de rotina, exames de PCCU, teste para HIV, Sífilis dentre outras IST, aferição de pressão, glicose, medição IMC, e apresentações culturais. Os participantes deverão levar documento de identificação e cartão do SUS.

Na Ação Social também haverá atendimentos de estética como corte de cabelo, designer de sobrancelhas, massoterapia, manicure e pedicure, maquiagem e atividades recreativas com jogos pedagógicos, pintura facial e papel para as crianças. Todos esses atendimentos serão realizados no Colégio Batista (Coopsóstenes), localizado na Av. Mendonça Furtado, 1779, no bairro Santa Clara.

“Estamos preparando um grande evento para celebrarmos essa data especial para cooperativas de todo o Brasil e histórica para as cooperativas paraenses. Estamos há uma década de forma ininterrupta promovendo ações de responsabilidade socioambiental por meio do Dia C. Santarém foi um modelo, um ponto de partida que tem sido replicado em diversos municípios do Pará”, afirmou a coordenadora do Dia C no Estado, Melize Borges.

O Dia C tem como objetivo exercer um dos princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, prestando assistência social em serviços úteis à população. Ao todo, a meta do evento é atender 500 pessoas. A ação é uma iniciativa das cooperativas locais UNIMED Oeste do Pará, SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM, CCAMPO, COOMAPLAS, COOPAFS, TURIARTE, COOPSÓSTENES, COOPERATALAIA, CATARINA HUBER, COOMAPLAS, COOPRESAN e COOPADCON com apoio do Sistema OCB/PA e do projeto MÃOS VOLUNTÁRIAS.

A 1ª Corrida e Caminhada da Cooperação, edição Santarém, fechará a programação de celebração do Dia de Cooperar na cidade. A concentração será às 18h30 e largada às 19h, com percurso de 6km de corrida e 3km de caminhada no espaço de eventos Anísio Chaves. As inscrições iniciarão no dia 24 de maio e vão até o dia 18 de junho. Para se inscrever o atleta poderá fazer por meio do link aqui e doar 2kg de alimentos não perecíveis.

O DIA C

O Dia de Cooperar vem promovendo desde 2009 um grande movimento de solidariedade e voluntariado que, em 2022, alcançou quase 7 mil beneficiários no Estado do Pará, mobilizou mais de 600 voluntários e contou com o envolvimento de 9 cooperativas, realizando 30 iniciativas. Tudo isso partindo de ideias simples, mas com o compromisso de integrar pessoas, mobilizar recursos, aplicar os princípios e valores cooperativistas, gerando uma rede de cooperação e transformação social.

O Sistema OCB/PA é coautor dessas ações desde 2014, uma vez que as cooperativas, através de seus projetos, beneficiaram diretamente mais de 150 mil pessoas, nesses últimos dez anos, com projetos e ações nas áreas da saúde, meio ambiente, educação, assistência social, esporte, lazer, cultura, entre tantas outras, assegurando a promoção de mudanças significativas na qualidade de vida dessas pessoas.

“O Dia C é a maior expressão do sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Ao longo desses 10 anos, temos contribuído diretamente para a mudança da realidade social e econômica de diversas regiões do Estado. Não somente com ações pontuais, mas com projetos e programas que levam benefícios para a comunidade de forma contínua”, afirmou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.