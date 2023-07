Dia de Cooperar beneficia comunidades em Paragominas

Solidariedade, cooperação e atividades para as crianças mobilizaram os bairros Colônia do Uraim e Jardim Atlântico, em Paragominas, com as ações do Dia de Cooperar das Cooperativas Coopernorte em parceria com SICREDI, no dia 15 de julho, e da Cooperativa Cooperuraim, no dia 22 de julho.

A escola comunitária da Colônia do Uraim foi palco para o Dia C realizado pela Cooperativa Coopernorte, levando solidariedade e ações educativas para a Colônia do Uraim, beneficiando pessoas de todas as idades com palestras sobre saúde bucal, onde 260 kits de higiene bucal foram distribuídos, e vacinação foram ministradas, proporcionando informações relevantes para o bem-estar das famílias presentes.

Além disso, 120 cestas básicas foram doadas por cooperados para as famílias carentes da região. Para as crianças, foi uma manhã com muitas atividades como brincadeiras, brindes e lanches.

“A COOPERNORTE é alicerçada nos princípios cooperativistas e no Dia C, o interesse pela comunidade foi destaque. Essas ações já fazem parte do DNA da COOPERNORTE, que acredita no poder do cooperativismo e em melhorar cada vez mais o ambiente onde está localizada.” destacou Cirede Carloto, Coordenadora do Comitê de Mulheres da Região Norte e cooperada da Coopernorte.

No último sábado, 22, a Cooperuraim realizou o tão esperado Dia C, no bairro Jardim Atlântico, onde fica localizada a sede da cooperativa. A ação solidária começou pela manhã, onde voluntários distribuíram 120 cestas da agricultura familiar repletas de frutas e verduras, fornecidas pelos próprios cooperados, levando alimentos frescos e saudáveis às famílias na região.

A Cooperuraim mostrou para a comunidade a importância do cooperativismo com cestas da agricultura familiar e atividades para as crianças (Divulgação)

Além da distribuição das cestas, o Dia C foi marcado por momentos de alegria e descontração para as crianças da comunidade. Brincadeiras foram organizadas, e os pequenos puderam desfrutar de doces e sucos produzidos a partir das polpas de frutas produzidas pela cooperativa.

Para a Presidente da Cooperativa, Maria Pinto, promover o Dia C faz com que a comunidade entenda a importância do cooperativismo. “As pessoas conheceram a cooperativa, o que ela produz e qual o intuito da ação. Para mim, como presidente, foi um aprendizado. Mostramos que o cooperativismo se importa e apoia a comunidade, além de mostrar o trabalho dos nossos cooperados” disse a presidente.

“As ações não apenas fortalecem os laços com a comunidade, mas também incentivam hábitos saudáveis e momentos de aprendizado para as crianças através da diversão. Com o sucesso do Dia C das cooperativas Coopernorte e Cooperuraim, fica evidente o compromisso em promover ações que buscam impactar positivamente a vida das pessoas em suas regiões de atuação, reforçando o papel das cooperativas como agentes de transformação social, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade” afirmou o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol.