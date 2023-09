Dia das Crianças em Salinópolis-PA: diversão garantida para os pequenos

Enquanto o Dia das Crianças se aproxima no Brasil, no dia 12 de outubro, famílias buscam maneiras especiais de celebrar essa data com os pequenos. Em Salinópolis/PA, a comemoração ganha um toque especial, com as belas praias e parques locais que garantem momentos de diversão e aventura. Entre as opções na região, muitos optam por experiências que proporcionam entretenimento, conforto e segurança para as crianças.

Muitas famílias escolhem programar viagens para aproveitar o feriado prolongado e garantir que seus filhos tenham um Dia das Crianças inesquecível. Para algumas delas, os resorts da região são a escolha perfeita para combinar entretenimento, conforto e segurança.

Larisse Costa, mãe de dois filhos, escolheu o Salinas Premium Resort para celebrar a data. "Estou ansiosa para passar esses dias de descanso na companhia dos meus dois filhos. Optei pelo local, pois oferece uma excelente área de lazer para crianças. Já conhecemos bem tudo ali, então tenho muitas expectativas em relação à experiência dos meus filhos durante essa estadia", destaca ela.

Ela acredita que escolher a cidade e a estadia antecipadamente, ajuda muito em uma melhor programação com as crianças. "Salinópolis tem se destacado na criação de experiências memoráveis com meus filhos. O que mais gosto quando vou, é que no resort possui excelentes monitores para cuidar das crianças, o que me permite aproveitar momentos de relaxamento e lazer sabendo que meus filhos estão bem-cuidados e se divertindo", explica.

Larisse Costa escolheu o Salinas Premium Resort para celebrar o Dia das Crianças ao lado de toda a família (Reprodução/GAV Resorts)

Mais memórias

Lowrena Del Pupo é mais uma mãe que planeja passar o Dia das Crianças na cidade. Ela também enfatiza a importância da segurança e diversão para seus filhos. "Eles adoram a praia, e quando se trata de Salinópolis, eles querem ficar em lugares que tenha programações aquáticas. Quero que eles se divirtam muito, com comodidade, conforto e, acima de tudo, segurança."

Alexandre Pedreira, sócio-diretor de hotelaria da GAV Resorts, ressalta a diversidade de atividades nos resorts. “Temos um cronograma repleto de opções, as crianças aproveitam ao máximo das áreas especialmente projetadas para elas, com destaque para as atividades aquáticas”.

Programação

Na programação deste ano nos resorts, incluem-se atividades como a Caça do Miraculos, Oficina de Circo, Oficina Criativa, Gincana Pais & Filhos, Gincana Aquática, Teatrinho de Fantoche, Hidro Kid’s, entre outras opções.

A região oferece também uma variedade de outras opções de entretenimento, como as belas praias do Atalaia, Farol Velho e Maçarico. Além disso, os pequenos podem aproveitar passeios de catamarã, buggy e quadriciclo.