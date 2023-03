Dia da Saúde e Nutrição: confira os benefícios da alimentação saudável

No dia 31 de março é celebrado o Dia da Saúde e da Nutrição, data importante para conscientizar a população sobre os benefícios da alimentação saudável para a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), alguns alimentos podem afetar a capacidade do corpo de combater infecções e também aumentar as chances de desenvolvimento de doenças cardíacas e crônicas.

Diante desse cenário, recomenda-se que as pessoas tenham uma rotina com alimentação saudável e pratiquem exercício físico regularmente. De acordo com Cláudia Regina Moura, nutricionista do Hospital Adventista de Belém, os nutrientes oriundos da alimentação têm funções vitais no organismo, que incluem o crescimento, desenvolvimento, reprodução e imunidade.

“Nutrição e atividade física são aliadas da qualidade de vida. Os benefícios desses hábitos são os mais variados possíveis, desde a prevenção de doenças crônicas, como pressão arterial, diabetes, câncer, obesidade, colesterol e doenças cardiovasculares até a promoção de equilíbrio na composição corporal”, explica a nutricionista.

Outro ponto importante é que a prática de atividade física aliada à nutrição aumenta a produção das células de defesa do corpo, que são responsáveis por proteger o organismo de vírus, bactérias e fungos.

Confira, a seguir, alimentos essenciais para o bom funcionamento do organismo:

- Alimentos proteicos: os principais são carnes, leite, ovo e feijão;

- Gordura boa: esse nutriente pode ser encontrado em sementes, castanhas e azeites;

- Fibras: estão presentes em todos os tipos de verduras, frutas e legumes;

- Alimentos energéticos: podem ser encontrados principalmente nos carboidratos como frutas, amidos, pães e açúcares;

- Água: é essencial para a vitalidade do corpo e recomenda-se a ingestão de 35 ml por cada quilo do peso corporal.

A nutricionista Cláudia Regina ressalta que a alimentação saudável e a prática de exercício físico devem começar na infância para que ocorra o fortalecimento da musculatura e dos ossos. “Agora, com relação à musculação, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que os adolescentes comecem essa prática somente a partir dos 14 anos”, acrescenta.

Para manter uma alimentação balanceada, é importante se consultar com um nutricionista, profissional responsável por avaliar o organismo de cada indivíduo e realizar o diagnóstico nutricional, conforme destaca a especialista.

“Após esse diagnóstico vai ser determinada a quantidade ideal de cada nutriente para o corpo. Depois disso é feito um planejamento e elaboração de um cardápio individualizado. Assim, o paciente estará preparado nutricionalmente para ter a saúde plena”, finaliza.

