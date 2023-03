Dia da Nefrologia: Beneficente Portuguesa alerta sobre os cuidados com a saúde dos rins

No dia 9 de março é celebrado o Dia da Nefrologia, especialidade médica voltada para os cuidados com os rins. Já no dia 11 de março, é o Dia Mundial do Rim, órgão que tem a função de filtrar o sangue e remover os resíduos tóxicos presentes na circulação. Em Belém, o Hospital Beneficente Portuguesa é referência no diagnóstico e tratamento de doenças renais.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e de 28% a 46% em idosos acima de 64 anos.

No Brasil, a estimativa é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença renal crônica. Desses, 90 mil estão em diálise, processo de estímulo artificial da função dos rins, que geralmente ocorre quando os órgãos têm 10% de funcionamento. Isso tudo é consequência, principalmente, de doenças crônicas como hipertensão e diabetes mellitus.

Amanda de Paula Ribeiro dos Santos é nefrologista da Beneficente Portuguesa. Ela destaca a importância dos rins para o corpo. (Arquivo pessoal)

A nefrologista Amanda de Paula Ribeiro dos Santos, que atua na Beneficente Portuguesa, explica que os rins desempenham funções vitais no organismo e, além de filtrarem o sangue, eles também têm os seguintes papéis:

- Equilíbrio do organismo: os rins também desempenham função essencial na manutenção do equilíbrio do organismo, já que são capazes de regularem substâncias minerais como potássio, fósforo e sódio e regulação hídrica;

- Produção de hormônios importantes: eles atuam na produção de determinados hormônios como a aldosterona, que auxilia na balanço eletrolítico do corpo e pressão arterial, e a eritropoetina, imprescindível na produção das hemácias;

- Ativação de vitaminas: os rins ativam a vitamina D, uma das principais do nosso corpo, pois é responsável por manter a estrutura dos ossos.

Doenças renais

Doença renal crônica, infecção urinária, cálculos renais e inflamação nos rins estão entre as doenças que mais afetam os brasileiros. Segundo a nefrologista Amanda de Paula, existem sinais que indicam que os rins não estão saudáveis, como alteração no volume ou na cor da urina.

"Incômodo ou dor ao urinar; inchaço nos olhos, tornozelos e pés; dor lombar; anemia; fraqueza e indisposição; enjoos e vômitos; alteração na pressão arterial”, elenca a médica.

O diagnóstico dessas doenças pode ocorrer por meio dos seguintes exames:

- Ultrassonografia do aparelho urinário ou tomografia;

- Exame de sangue para detectar ureia, creatinina, sódio e potássio;

- Exame de urina simples, urocultura e proteinúria de 24 horas.

A seguir, confira dicas para cuidar bem do rins:

1. Beba bastante água, pelo menos 35ml por cada quilo de peso por dia;

2. Evite o uso de medicações sem orientação médica, principalmente anti-inflamatórios;

3. Faça o controle da pressão arterial e diabetes em caso de doenças renais crônicas;

4. Pratique exercício físico regularmente;

5. Mantenha uma alimentação saudável.

O Hospital Beneficente Portuguesa conta com nefrologistas altamente capacitados, que estão sempre prontos para atender e orientar os pacientes com sinais de disfunção renal. Além disso, a instituição oferece serviço de hemodiálise para pacientes renais crônicos.

