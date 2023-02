Dia da Mulher: Reinafarma traz dicas de cuidados para a saúde íntima

Manter os cuidados com a higiene pessoal, sem dúvids, é fundamental para manter a saúde em dia. Com a região íntima, isso não é diferente. Com a rotina corrida e hábitos inadequados, a saúde íntima acaba sendo colocada em risco, o que favorece a proliferação de bactérias e fundos, assim como infecções na região íntima. Pensando nisso, a Reinafarma destacou algumas dicas importantes para você manter os cuidados com a saúde íntima no dia a dia.

O primeiro passo é entender que a região íntima da mulher necessita de uma rotina essencial para evitar desconfortos e deve ser prioridade todos os dias, principalmente nos mais quentes. Seja em casa, no trabalho ou na academia, é importante manter alguns cuidados para que nada saia do esperado.

Banhos adequados

A melhor forma de manter uma boa saúde íntima é fazendo a lavagem adequada da região. O ideal é iniciar o banho lavando a área íntima com bastante água, por cerca de dois minutos, sempre no sentido região vaginal para a anal. Com isso, você evita infecções por microorganismos presentes nas fezes. Em seguida, seque a região com toalha de algodão.

Sabonete íntimo

Os sabonetes íntimos são ótimos aliados na hora de manter a saúde íntima em dia. Quando for escolher o produto, opte por opções que respeitem o pH vaginal, que é ácido. O ideal é usar sabonetes neutros, que não possuam fórmulas com perfumes, para evitar possíveis alergias.

Coletor menstrual

O período menstrual requer um cuidado redobrado em relação à higiene feminina. Uma boa dica é o uso de coletor menstrual, que além de coletar a menstruação com segurança, pode ser usado durante longas horas. Porém, é importante ficar atento à higienização do coletor, já que o mesmo pode ser reutilizado diversas vezes.

Lenços umedecidos

Esse tipo de produto pode ser uma ótima alternativa quando a mulher se encontra em ambientes públicos e não tem a possibilidade de tomar banho. Porém, é importante não usá-lo diariamente, de forma contínua, já que o mesmo pode pr5ovocar irritações ou reações de hipersensibilidade.

Hidratantes e lubrificantes

O cuidado com a área íntima também deve ser prioridade na hora da relação sexual. Apesar da vagina possuir lubrificação necessária, em alguns casos, é preciso fazer uso de alguns produtos que facilitem na hora do prazer. O ideal é fazer uso de lubrificantes à base de água.

Deixe a parte íntima respirar

A gente sabe que poder contar com diversos produtos para manter a higiene íntima é fundamental, mas também é importante que a região vaginal respire livremente em pelo menos alguns períodos do dia. Como a gente sabe que a rotina corrida não permite tanto que a área íntima tenha essa liberdade ao longo do dia, o ideal é aproveitar o período da noite para deixar a região respirar. Nesse caso, a dica para a vagina respirar um pouco é dormir sem calcinha.

Na Reinafarma você encontra os melhores produtos para higiene íntima com preços acessíveis, que vão desde sabonetes íntimos a lubrificantes, e muito mais! Tudo isso com os melhores preços e promoções imperdíveis!