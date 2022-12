Descarte de resíduos sólidos: entenda a importância do processo de incineração conforme a legislação

A grande quantidade de resíduos produzidos atualmente no Brasil tem se tornado um grande problema. Tanto a população, quanto indústrias e empresas de diferentes segmentos são os responsáveis pela geração de resíduos que, muitas vezes, não tem um descarte adequado, podendo gerar problemas para a saúde humana e para o meio ambiente. Existem vários modos de fazer o tratamento adequado dos resíduos, de acordo com seu tipo e classificação. Uma das principais alternativas para estes casos pode ser a incineração, um serviço ofertado com qualidade pela empresa Cidade Limpa Ambiental, que atua no ramo há mais de 20 anos em Belém.

A incineração é um método eficaz e recomendado para a eliminação definitiva de diferentes tipos de produtos. A prática evita com que os resíduos sejam descartados diretamente no meio ambiente e assim anulando possíveis contaminações, principalmente para os solos e lençóis freáticos. No entanto, é importante que o processo seja realizado de acordo com a legislação para garantir que os resíduos sejam tratados de forma segura e ambientalmente responsável.

Quando optar pela incineração de resíduos?

A incineração é o tratamento ideal para resíduos contaminantes ou tóxicos, especialmente de hospitais, portos, aeroportos, lixo industrial tóxico e resíduos da agropecuária, pois elimina agentes biológicos, químicos e físicos. Os resíduos preferenciais para incineração são resíduos não-recicláveis, orgânicos, e que precisem de algum tratamento para reduzir seu risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Vantagens

Redução do volume de resíduos: a maior vantagem do processo de incineração é a redução dos resíduos que seriam destinados para aterros. Como consequência dessa redução, o aterro no qual os resíduos seriam enviados acaba ganhando mais espaço e vida útil.

Geração de lucro: a incineração tem também a grande vantagem de produzir energia conforme a prática acontece. A queima dos resíduos gera energia térmica que, posteriormente, pode se transformar em energia elétrica. Além disso, as cinzas resultantes do método também podem ser comercializadas para a produção de materiais como cimento e cerâmica.

Ótima destinação de resíduos perigosos: uma das melhores formas de destinar resíduos perigosos é incinerando. Por apresentarem alto grau de periculosidade em suas composições, a destruição completa que o processo de incineração promove é a maneira mais segura de destiná-las.

Preservação do meio ambiente: por último, mas não menos importante, a incineração evita o acúmulo de resíduos em locais indevidos, contribuindo assim para a prevenção a poluição e contaminação do solo e rios.

E se você precisa de um gerenciamento de resíduos eficaz para a sua empresa, a Cidade Limpa Ambiental pode auxiliar desde a fase de coleta até o tratamento, transporte e destinação final.