Deputados da Alepa debatem sobre o anúncio de Belém para sediar a COP 30, em 2025

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em sessão ordinária, presidida pelo deputado Chicão (MDB), debateu sobre a escolha da cidade de Belém como sede oficial da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

O anúncio ocorreu durante visita oficial do presidente Lula ao estado do Pará, no Galpão da Companhia Docas do Pará (CDP), na presença de diversas autoridades, entre ministros de estado, e do governador Helder Barbalho, e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Durante a sessão, o deputado Dirceu Ten Caten (PT) ressaltou a presença constante de ministros do governo federal no Pará, destacando a parceria entre o governo do estado e o governo federal.

"Temos um processo efetivo de atitudes e ações", enfatizando a presença de cinco ministros em Belém, discutindo na segunda-feira, dia 19, na Plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027, do Governo Federal.

Deputado Dirceu Ten Caten falou sobre a importância da parceria entre o governo do estado e o governo federal (Foto: Ozeas Santos)

Na ocasião participaram da cerimônia no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia os ministros Jader Filho, das Cidades; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento; Sílvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania; Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento; e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência.

A deputada Maria do Carmo (PT), vice-líder do governo no poder legislativo, destacou a atenção especial do governo federal com o estado do Pará. "Nunca antes na história do estado do Pará, um presidente da república, prestigiou tanto um estado e o seu povo, como o presidente Lula vem fazendo", disse.

Deputada Maria do Carmo elogiou o trabalho que o presidente Lula vem fazendo (Foto: Ozeas Santos)

Preparativos da COP 30

Além disso, os deputados repercutiram as diversas ordens de serviço assinadas por Lula para a realização de obras fundamentais para a capital do Pará, como a reforma do Complexo do Ver-o-Peso e a construção do Parque Urbano São Joaquim.

Foi assinada ainda a cessão do terreno do antigo aeroporto de Belém para a construção do Parque da Cidade, que será o principal receptivo da COP 30. As obras, no valor de R$ 390 milhões, serão custeadas pela iniciativa privada e o terreno – de propriedade da União e avaliado em R$ 340 milhões – possui 500 mil metros quadrados (m²) de área, situada em área nobre da capital.