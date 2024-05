Deputados aprovam PL que reestrutura Secretaria de Estado de Transportes

Os deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), presididos pelo deputado Chicão (MDB) aprovaram, na terça-feira (7), o Projeto de Lei nº 183/2024, do Poder Executivo. A matéria altera a lei estadual 5.834/1994, que dispõe sobre a reorganização e cria cargos e funções na Secretaria de Estado de Transportes (Setran); a lei estadual 8.096/2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo; a lei estadual 8.908/2019, que institui o Subsistema Ferroviário do Pará (SFEPA) e dispõe sobre sua composição, objetivos, administração e tratamento tributário concernentes à exploração da infraestrutura física e operacional do transporte ferroviário de pessoas e bens no Pará.

A proposição altera ainda a denominação da Setran, que passa a ser denominada Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). Segundo a mensagem do governador Helder Barbalho enviada à Alepa, a proposta atende à necessidade de reestruturação na secretaria. “A instituição precisa de uma nova organização, principalmente do ponto de vista administrativo interno. Com a reformulação, haverá nova modificação e composição na instituição, alinhando funções e competências, além da nova denominação. Com a proposição deliberada e sancionada, a Setran passará a ser chamada de Seinfra”, diz o texto da mensagem.

Outro Projeto do Executivo aprovado foi o de nº 194/2024 que altera a Lei Estadual nº 7.591, de 28 de dezembro de 2011. A matéria institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) e o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (CERM). A proposta busca adequar a lei estadual nº 7.591 de 2011 às disposições legais estipuladas na lei estadual nº 6.182 de 1998. De acordo com o Executivo, a intenção é assegurar a conformidade da legislação tributária estadual e o alinhamento com os entendimentos consolidados pelos Supremo Tribunal Federal (STF).

De autoria do Ministério Público do Estado, foi aprovado ainda o Projeto de Lei nº 162/2024, que altera os dispositivos da Lei nº 8.330, de 29 de dezembro de 2015. A matéria em pauta tem o objetivo de adequar e modificar a resolução CNMP nº 268 de 2023, que alterou a resolução nº 223 de 2020, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O documento regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para membros e servidores do Ministério Público brasileiro, permitindo assim os valores das participações obrigatórias dos beneficiários possam ser objeto de ressarcimento.

Projeto de Lei nº 183/2024, do Poder Executivo foi aprovado pelo deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Foto Ozéas Santos/ Alepa)

Proposta Parlamentar

De iniciativa do legislativo, foi aprovado o Projeto de Lei nº 493/2023, que estabelece diretrizes para o diagnóstico precoce da deficiência auditiva infantil. De autoria do deputado Bob Fllay (PTB), a proposição determina que as ações destinadas para o diagnóstico sejam realizadas de acordo com as recomendações do Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na infância.

As diretrizes para o diagnóstico precoce da deficiência auditiva infantil serão feitas a partir da triagem auditiva neonatal, também conhecida como "teste da orelhinha"; indicação e adaptação de aparelho auditivo, antes dos seis meses de idade, para crianças que tiverem deficiência auditiva confirmada; e avaliação auditiva anual, até os três anos de vida, nas crianças de alto risco de surdez progressiva ou de manifestação tardia.

Ex-deputados

De autoria do ex-deputado Junior Hage, foi aprovado o Projeto de Lei nº 86/2018 - a proposta cria o programa "Empresa amiga da Segurança Pública"; e o Projeto de Lei nº 372/2021, do ex-deputado Dr. Jaques Neves, que cria o Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying.